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切片化驗腫瘤！執刀醫擅自切除「整根陰莖」　他醒來下面空空崩潰

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（示意圖／unsplash）

▲執刀醫師未獲同意，擅自將男子的陰莖切除。（示意圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

美國一名41歲男子先前被檢查出下體長腫瘤，決定切片檢查；手術開始後，執刀醫師發現腫塊範圍比預想大出許多，已經擴散到生殖器，若沒有清除乾淨，恐怕會繼續增長甚至病變，竟未經同意擅自將患者的陰莖切除。男子醒來後驚覺自己變成太監，氣得提告求償，近日成功獲賠900萬美元（約新台幣2.5億元）。

醫學網站「Medscape」報導，41歲男子博查爾（Keith Burchell）2014年間在加州的羅馬琳達大學醫學中心（Loma Linda University Medical Center）進行體檢，結果顯示他的下體附近長出不明腫塊；醫生評估後，建議患者先接受切片手術進行化驗，以便確認該腫瘤是否為惡性，避免病情繼續惡化。

沒想到，執刀醫師在手術過程中，赫見患者陰莖上的腫塊範圍，遠比當初預想大上許多，擔心若沒有將其完全清除，未來恐怕會繼續增長，甚至有成為惡性腫瘤的風險，隨即在未經病患本人及家屬的同意下，擅自將整根陰莖切除。博查爾甦醒後，得知自己在不知情的狀況下遭到「閹割」，當場情緒失控。

更令人崩潰的是，事後化驗結果出爐，顯示該腫瘤為良性，儘管醫院進行多次手術企圖補救，博查爾的小弟弟依然無法復原，氣得他一狀告上法院。加州法院審理後認為，醫院未徵求家屬及病患同意，就私自擴大切除範圍，導致被害人身體殘缺，屬重大醫療過失，判處院方須賠償900萬美元。

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