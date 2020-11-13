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6歲就會寫程式！印度神童獲金式世界紀錄「最小電腦工程師」

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▲▼電腦工程師,程式語言 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲Python程式語言在1991年問世 。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

在科技進步的21世紀，如何使用電腦、手機等相關電子設備，已經是必備的技能之一。印度有一位年僅6歲的男童阿爾哈姆·塔爾薩尼亞（Arkham Talsania），在父親的耳濡目染之下，從2歲開始就接觸電子產品，其後更踏上學習電腦程式語言Python的道路上，並獲得金式世界紀錄，成為全球年紀最小的電腦工程師。

根據印度新德里電視台（NDTV）報導，阿爾哈姆的父親是一位軟體工程師，在看到兒子對於遊戲產生興趣後，決定開始慢慢授予他相關的知識。於是，阿爾哈姆3歲開始接觸iOS和Windows的電子產品，並在父親的教導下學習Python程式語言，6歲就在Pearson VUE測驗中通過Microsoft的認證考試，成為金式世界紀錄認證的最小電腦工程師。

據報導，阿爾哈姆表示，自己未來的夢想是成為一名企業家，並用自己所編寫的程式、遊戲、軟體等，來幫助有需要的人們。

阿爾哈姆的父親則表示，起初阿爾哈姆是對遊戲有興趣，後來轉而對遊設計所有興趣，自己剛好又是使用Python程式語言維生，所以才會有這個機緣讓他學習。

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