選舉是公平的！祖克伯告知臉書員工，拜登是下一任總統

▲祖克伯說：「(今年的)選舉是公平的。」(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

美國「消費者新聞與商業頻道」(CNBC)周四(12日)報導，臉書創辦人兼執行長祖克伯(Mark Zuckerberg)當天已通知旗下全體員工，拜登將成為「下一任美國總統」。

CNBC說，這是祖克伯首度承認「即將執政的拜登政府」。在此之前，拜登競選團隊曾多次批評臉書，指臉書經常發布跟選舉相關的錯誤訊息。

CNBC引述buzzfeed網站的消息指出，祖克伯當天在一場公司全體會議上表示：「我相信，選舉的結果現在已經明確，拜登將是我們的下一任總統。重要的是，人們必須相信選舉在根本上是公平的，對投票給川普的數千萬人來說也是如此。」

報導稱，目前臉書發言人也向CNBC證實了祖克伯格所說的話。 據報導，就在祖克伯格發表上述談話不久之之前，臉書已成為多名拜登競選團隊隊員批評的對象，他們指責臉書對選舉廣告的處理方式是「錯誤的」。

儘管被拜登團隊如此批評，報導稱，多名臉書員工在接受CNBC採訪時表示，臉書內部員工大多已經「鬆了一口氣」。因為他們認為，該公司在沒有被指控存在「外國干預」、或「發布過分的錯誤訊息」的情況下，已平穩度過了2020年的美國大選。

然而，祖克伯「承認拜登勝選」一事卻引起俄媒質疑。「今日俄羅斯」(RT)更直接在標題上發問：「所以現在到底是誰在干預大選？」 RT提到，並不是所有臉書員工都認同祖克伯的話，「少數員工」就對此提出了異議，至少有一名員工譴責「這場選舉是不公平的」。

據報導，有消息指祖克伯曾抱怨川普拒絕承認失敗，但截至目前為止，祖克伯格仍沒有發表任何有關選舉結果的「公開聲明」。 RT諷刺說：「祖克伯格試圖安撫員工，卻也參予了臉書聲稱要抵抗的干預選舉。」