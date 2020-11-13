憤怒道　川普：「福斯新聞」忘恩負義！收視活該崩盤

▲「福斯新聞」的背叛，讓川普感到心如刀割。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

美國總統的 川普周四(12日)在社群媒體推特上發飆，對之前挺他不遺蜍力的保守派媒體「福斯新聞」表達強烈不滿，更怒罵該媒體「忘恩負義」，跟2016年大選時有天壤之別。

川普在推文中說：「福斯新聞白天的收視率已經徹底崩潰。周末白天的收視率甚至變得更糟，雖然我對出現這種情感到傷心，但福斯新聞已經忘記了是什麼讓他們變得成功、是什麼讓他們走到了這裡，他們忘記了生金蛋的鵝這則寓言。從2016年大選至2020年大選，變化最大的就是福斯新聞。」

《國會山莊報》12日報導，當民主黨總統候選人拜登4日在亞利桑那州得票高過川普12000票時，「福斯新聞」即提前宣布拜登贏得該州勝利，「美聯社」隨後跟進。對此，川普當時就在推特上表達了對「福斯新聞」的憤怒，並指責該媒體偏袒拜登。

報導稱，儘管川普的競選團隊要求「福斯新聞」撤回對拜登拿下亞利桑那州的報導，但「福斯新聞」仍堅持立場。「福斯新聞」表示，大選期間的報導讓他們在平常工作日吸引了320萬觀眾，在黃金時段更吸引了590萬觀眾。

在跑選舉行程期間，川普即已對「福斯新聞」的報導越看越不順眼，抱怨該媒體的民調對他不利，更表示「福斯新聞」銀2016年時相比已截然不同。

針對川普對「福斯新聞」的批評，外界紛紛猜測川普是否會在卸任後自己成立一家媒體。 據美國選舉資訊分析網站Decision Desk周三(11日)統計，拜登已正式拿下亞利桑那州。這也是民主黨自1948年以來第二度在大選中讓該州由紅轉藍。