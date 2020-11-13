外媒點破「拜登當選對台灣最好」關鍵：川普過度親台爛攤只能這樣收！

▲拜登的當選，外媒認為才是對台灣真的有利。（合成圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

美國大選落幕，各州仍堅守崗位陸續完成開票，但美國總統川普仍不信自己敗選，堅持驗票。然而對於國際間，拜登與川普的當選會造成何種局勢也備受關注。其中在台海問題上，《南華早報》就分析，拜登的當選事實上比川普更加有用，因為其平衡政策可能會減低中國進攻台灣的可能性。

根據《南華早報》報導，早在美選前就曾有民調公布，台灣人較希望川普當選，對於拜登的了解與接納度僅16.4％，然而這樣的數字卻不意外，主要是因為過去拜登似乎就是親中立場，與習近平維持友好關係，因此就有傳聞提到，若拜登當選，可能美國就會轉為「一中立場」。

然而報導中卻分析，若反向思考，拜登對於中國較為友善、緩和的態度，或許可能可降低目前的台海局勢，因在選前南海、台海局勢升溫，中國不惜提到可能武統台灣，因此「拜登的上任，可能會減低這樣的戰火」。此外，有別於川普具有侵略性的對外政策，得罪許多國家，拜登的方式緩和，美國將會有更大機會再與國際接軌。

拜登的外交顧問布林肯（Antony Blinken）5月份曾接受電視台訪問，提到拜登未來在兩岸問題上，將會採取「平衡策略」，不會像川普一樣過度親台，但也不會挑釁中國，來減少中國對台發動軍事的可能性。最後報導中提到，台灣的民主價值是被拿來區分與中國不同的地方，然而也需要一位理智的美國領導人從中調和。