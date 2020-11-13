快訊／「蓋達組織」北非領導人遭擊斃！　法國防部長：重大勝利

▲蓋達組織北非分支的領導人穆薩（Bah ag Moussa）。（圖／翻攝自Counter Extremism Project）



記者張方瑀／編譯

法國國防部長帕爾麗（Florence Parly）13日表示，該國軍隊在非洲馬里東北部的一次任務中，擊斃了蓋達組織北非分支的領導人穆薩（Bah ag Moussa）。穆薩在2019年8月被聯合國安理會列入制裁名單，他曾領導當地多起針對國際部隊的攻擊事件。

帕爾麗表示，穆薩是在10日的地面部隊與直升機的聯合行動被擊斃，而法國軍隊近來已在大大小小的任務中擊殺多名極端組織武裝分子，「這是打擊恐怖主義的重大勝利。」

穆薩在2019年8月被聯合國安理會列入制裁名單，他曾是馬里當地武裝部隊軍官，同時也是「伊斯蘭捍衛者陣線」（Islamic Defenders Front）的創始成員，在北非周圍地區發起多個暴力行動，並襲擊多個駐軍軍營，導致嚴重死傷。