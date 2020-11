快訊／「蓋達組織」北非領導人遭擊斃！　法國防部長：重大勝利

▲蓋達組織北非分支的領導人穆薩(Bah ag Moussa)。(圖/翻攝自Counter Extremism Project)



記者張方瑀/編譯

法國國防部長帕爾麗(Florence Parly)13日表示,該國軍隊在非洲馬里東北部的一次任務中,擊斃了蓋達組織北非分支的領導人穆薩(Bah ag Moussa)。穆薩在2019年8月被聯合國安理會列入制裁名單,他曾領導當地多起針對國際部隊的攻擊事件。

帕爾麗表示,穆薩是在10日的地面部隊與直升機的聯合行動被擊斃,而法國軍隊近來已在大大小小的任務中擊殺多名極端組織武裝分子,「這是打擊恐怖主義的重大勝利。」

穆薩在2019年8月被聯合國安理會列入制裁名單,他曾是馬里當地武裝部隊軍官,同時也是「伊斯蘭捍衛者陣線」(Islamic Defenders Front)的創始成員,在北非周圍地區發起多個暴力行動,並襲擊多個駐軍軍營,導致嚴重死傷。

