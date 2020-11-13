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長腿重機妹街頭競速　躲警超速「整個龍頭失控」街邊猛撞…頭頸重創慘死

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▲▼阿曼達為躲避警方，超速車禍當場死亡。（圖／翻攝自阿曼達自營社群網站）

▲阿曼達為躲避警方，超速車禍當場死亡。（圖／翻攝自阿曼達自營社群網站）

記者陳亭伃／綜合報導

現在不少女生都會加入重機的行列，這種「以柔克剛」的畫面，反倒讓許多機車迷會看的心癢癢，而在重型機車上，畢竟女性操作起來更顯吃力，因此意外也常跟著發生。巴西一名熱愛騎重機的Youtuber「阿曼達」（Amanda Andrade Maturana）為閃避警方的追緝而超速，最後車子失控撞擊當場慘死，讓粉絲相當難過。

根據英國《太陽報》報導，阿曼達在巴西重機界相當有名，因為擁有火辣身材、精緻臉蛋的她，也是一個熱愛騎車、競速的人。她在IG上有超過12萬的追蹤，Youtube則有7萬訂閱，不久前為了讓自己的頻道更加多元，還新購入了Yamaha XJ6來把玩，準備參加一場街頭比賽。

就在比賽當天，過了幾小時之後，警察就接獲報案，前往比賽場地了解是否有競速與超速的行為。在警察到達現場時，所有參加者立刻鳥獸散，然而散場的過程中，阿曼達卻出現未戴安全帽且超速的情況，接著車子開出現失控的情況，連人帶車的受到強烈撞擊倒地死亡。

目前警方正在了解阿曼達是否有酒駕的情況，而她的粉絲也感到相當不捨。據悉，阿曼達因為頭部與頸部、胸腔重創，因此當場身亡，她的親友相當不捨，決定將替她舉辦一場追思會。

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