機器被關！內華達遭爆：數百萬選票「簽名未認證」　川普有望勝訴

▲川普仍然不願承認敗選，揚言採取法律戰。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統大選計票即將邁入尾聲，民主黨參選人拜登幾乎篤定當選，不過現任總統川普仍不願承認敗選，堅稱選舉舞弊，律師團隊更打算對各敗選州提出選舉訴訟。共和黨籍的美國參議院司法委員會主席葛萊姆（Lindsey Graham）12日稱，有證據顯示，內華達州有數百萬張選票並未經過簽名認證，因此川普的選舉訴訟很有可能成功。

▲美國參議院司法委員會主席葛萊姆稱，內華達州存在選舉爭議。（圖／達志影像／美聯社）



根據《新聞極限》報導，共和黨籍參議員葛萊姆12日登上《福斯電視台》的節目時驚爆，內華達州有一台專門用於驗證郵寄選票上簽名的機器，然而那台機器在計票時卻被關掉了。他補充，如果選票沒有經過簽名認證，很有可能出現舞弊，「同一個人甚至可以投給拜登一千次」，也就是說內華達州的簽名認證根本毫無意義。

葛萊姆說，「我相信，如果你們確實地開啟這些機器（篩檢合法選票），就會有成千上萬張有問題的選票被抓出來。如果不確實驗證簽名，那這些選票的存在就只是為了充數而已。」

葛萊姆表示，內華達州出現選舉舞弊，因此川普陣營在此州提出的選舉訴訟可望獲勝。

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