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沙灘驚見怪奇海底生物...激似「情趣用品」　網笑噴：電池裝了嗎？

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Ever heard of a Sea Pen? Catherine Nguyen is staying at Tangalooma Resort with family and came across this on the...

ABC Brisbane 發佈於 2020年11月12日 星期四

記者王佩翊／編譯

國外一名女性日前跟家人一同前往澳洲昆士蘭度假，然而他們卻意外在海灘上發現一個奇妙生物，只見這個粉白色的海洋生物表明凹凸不平，樣貌極為奇特。照片曝光後，網友紛紛戲稱這個海洋生物長得很像「情趣用品」，更有人笑稱，「這是川普的舌頭」。經過專家分析，原來這個生物叫做「海鰓」，屬於軟體動物。

根據《每日郵報》報導，凯瑟琳·阮（Catherine Nguyen）日前與家人前往位於昆士蘭的摩頓島旅遊，然而正當一家人沉浸在風景如畫的海邊時，卻突然在沙灘上發現一個被衝上岸的粉白色長條海洋生物。她隨即聯繫了當地的生態旅遊中心，不過不幸的是，未能獲得解答。但隨後昆士蘭博物館看到該照片後也做出回覆稱，這個生物叫做海鰓，是刺胞動物門珊瑚綱的一目。

由於這個海鰓長得實在太像情趣用品，當地媒體《ABC布里斯班》將該照片PO上臉書後，隨即引發熱議。還有網友稱，「電池去哪裡了？」網友更是突發其想，將這個外型奇異的海洋生物聯想到不同的東西，例如美人魚的舌頭，甚至還有人說是「川普的舌頭」。

該篇貼文發出後，瞬間吸引上千人留言分享，也意外讓許多網友都認識到海鰓這個生物。

 

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昆士蘭海鰓

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