抗議醫院人手不足　賓州逾1500名護理師即將罷工

▲新冠疫情讓美國許多醫院的人力資源難以負荷，也屢屢引爆醫護人員的抗議。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導電

賓夕法尼亞州「護理師及專業人員協會」（Pennsylvania Association of Staff Nurses and Allied Professionals，PASNAP）一位發言人說，費城至少有1500名護理師即將罷工。

據美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，該協會5日發布消息稱，位於費城的「愛因斯坦醫療中心」（Einstein Medical Center）和「聖克里斯多夫兒童醫院」（St.Christopher's Hospital for Children）的護理師們尚未就新合約跟母公司達成協議，他們已正式發出了為期10天的罷工申請。

該協會在聲明中說：「費城地區4家醫院的一線護理師已經採取措施，準備發動罷工。護理師們希望4家醫院都能保證工作人最起碼的人力安全要求。」據了解，自從新冠疫情爆發後，醫院人力嚴重不足，已同時危及護理師和病人的安全和健康。

普蘭諾（Maria Plano）是「聖克里斯多夫兒童醫院」加護病房的護理師，已在該院工作16年，她也是「護理師聯合會」的副主席。11日她告訴CNN說，在她的醫院，人力分配是「頭號問題」。但普蘭諾認為領導層不會坐下來跟護理師們討論合約的問題。

她說：「我們處在一個由對沖基金集團經營醫療健保的時代，他們不關心在哪裡運營、運營多久，他們只關心盈利。」