消防員接到報案發現「自己家失火」　心碎目睹愛妻葬身火場！

▲消防員發現自己家失火,來不及救回妻子。(圖/翻攝自募款網站gofundme)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州消防員羅根(Corey Logan)近來加班時接到通知,發現失火地點竟然是自己的家,雖然他立即趕到現場把火撲滅,卻目睹妻子倒在臥房身亡的震撼景象,親友後來為他在網站上發起募款,希望好心人能夠幫助他走出難關。

與羅根一同在邁阿密戴德消防隊服務的同事莫拉萊斯(Christopher Morales),近來在募款網站GoFundMe上表示,他與羅根11日加班時,對方的手機突然收到通知,顯示鄰居在其家門口瘋狂敲打,正當對方擔心在家的妻子可能發生什麼事時,他們接到民眾報案發生火災,而事發地點就是羅根的家。

羅根雖然立即抵達現場進行滅火但為時已晚,當他找到妻子時發現對方已經身亡。莫拉萊斯表示,「這是消防員最可怕的惡夢,他不僅得面對自己的房子正在起火,而且還因為大火失去摯愛,他的整個世界都被推翻了,他需要大家的幫忙」。

活動上線後目前已順利募得美元145,841元(約台幣416萬元)的善款,莫拉萊斯表示,羅根從事消防工作長達20多年,是一名十分盡責的消防員,多年來一直獨力照顧生病的妻子。消防局基於對死者家屬的尊重,未對外進一步透露相關案情,僅感謝外界的大力支持與關心,事故發生原因目前正在調查中。



We thank you for your patience and cooperation as we are focusing on supporting our firefighter and their family. If you'd like to help, you can donate to the GoFundMe page created to assist the Logan family: https://t.co/ebuJ3Z1CQY