疫情重創航空業！全球1/3航線被砍　高層：失去的班機回不來了

▲新冠病毒大流行讓全球近三分之一的航線銳減。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

在新冠病毒大流行前，航空界長達數十年的盛況催生了近5萬條遍布全球的航線。然而，在疫情肆虐的不到一年內，將近三分之一的航線就從此消失。邊境關閉、全國性的封鎖以及對感染風險的恐懼削弱了人們出遊的意願，進而導致上萬條的國內外航班從航空公司的時刻表上「蒸發」。

A third of the world’s nearly 50,000 air travel routes have been lost due to Covid https://t.co/FEk240eN7n — Bloomberg (@business) November 12, 2020

據《彭博社》報導，由於多個國家封鎖邊境，因此國際航班被取消無可避免，然而令人驚訝的是，數千條國內航班竟然也一併被砍。這樣的現象反映出航空公司的壓力，它們削減工作崗位、讓老舊飛機退役，好讓成本減低至它們目前萎靡的經濟狀況所能負擔的程度。

OAG Aviation Worldwide資料顯示，截至2日，全球航線僅有3萬3416條，相較於1月底的4萬7756條，足足下降了30%之多。亞太航空公司協會總幹事莫濃（Subhas Menon）認為，有些被砍掉的航線可能「再也回不來了」。

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