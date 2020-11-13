撒幣二代「千元香檳洗大牛」　花2億買6飛機爽玩…老爸驚人生意版圖曝光！

▲羅馬尼亞富二代倒香檳洗大牛。（圖／翻攝自IG@victormicula）

記者陳亭伃／綜合報導

有錢人的生活往往讓人無法想像，隨著世界的改變，撒錢的方式也有所不同。日前一名來自羅馬尼亞的富二代，近期在網路上囂張花錢的方式引起網友關注，其中一段影片就是用一瓶要價上千元的知名香檳Moët＆Chandon洗藍寶堅尼的輪胎，白花花的泡沫就這樣流下，看得令人心疼，但這不過是他揮霍的一小部分。

根據英國《太陽報》報導，25歲的米庫拉（Victor Micula）在抖音上放上自己炫富的影片，除了開千萬藍寶堅尼超跑之外，還在一顆輪胎上倒下一整瓶上千塊的香檳洗輪胎，並掏口罩將輪胎擦乾淨；接著他又倒下一瓶要價約200英鎊（約台幣7400元）的香檳繼續清潔車子。

米庫拉如此囂張炫富的影片很快就被網友起底，他的家世背景原來是因為父親生意版圖極大，在食品工業、房地產、媒體、旅遊業都有涉略，而米庫拉從小就備受疼愛，甚至搭直升機上學，就只是想要多睡久一點，並且曾在瑞士生活6個多月，目前的生活就在健身房、俱樂部之間遊走。

而細數米庫拉小時候花錢就不手軟，包括學生時期就已經開法拉利載女朋友去珠寶店購物，2016年最荒唐則是用家裡的錢買了6架私人飛機，價值超過600萬英鎊（約2億2千萬元台幣）。如今炫富洗車影片再引起轟動，讓網友直呼「貧窮真的會限制人的想像」。