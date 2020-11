想看A片被打斷！惡男活活打死2歲童　女友返家目睹兒子慘死

▲男友打死2歲兒,知情不報的母親也被控罪。(圖/翻攝自twitter/South Yorkshire Police)

記者李振慧/綜合報導

英國發生一起虐童案件,2歲男童歐布萊恩(Keigan O’Brien)因為不小心打擾媽媽36歲男友庫里(Stepdad Martin Currie)看A 片,就慘遭對方活活打死,驗屍發現脊椎與肋骨被殘忍打斷,而33歲母親莎拉(Sarah O'Brien)返家發現情況卻沒有第一時間報案,2人均被控罪。

事件今年1月8日發生在南約克郡的阿德威克(Adwick),莎拉當時前往學校去接放學的其他小孩,留歐布萊恩單獨與男友在家,返家後雖然發現兒子慘遭打死,她卻沒有在第一時間報案,2小時後才向醫護人員求救,通知躺在床上的小孩突然沒了呼吸。

本案近來開庭,驗屍報告顯示,歐布萊恩由於頭部受到猛烈撞擊,死於腦部出血,而他的脊椎與肋骨慘遭打斷、手臂也被打到骨折,庫里打死人後不但沒有報警,還因為毒癮發作打電話給毒販,並且上網搜尋賭博網站。法官最後依謀殺罪判處庫里無期徒刑,服刑未滿22年不得申請假釋,莎拉則依虐待兒童並造成死亡罪判處8年徒刑。

Martin Currie and Sarah O'Brien have today been sentenced for their roles in the death of Doncaster toddler Keigan O'Brien. Read more here- https://t.co/ceEDtrbQDX pic.twitter.com/93cw5bDS7s