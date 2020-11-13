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想看A片被打斷！惡男活活打死2歲童　女友返家目睹兒子慘死

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看A片不爽被打斷！惡男活活打死2歲童　女友返家目睹兒子慘死。（圖／翻攝自twitter／South Yorkshire Police）

▲男友打死2歲兒，知情不報的母親也被控罪。（圖／翻攝自twitter／South Yorkshire Police

記者李振慧／綜合報導

英國發生一起虐童案件，2歲男童歐布萊恩(Keigan O’Brien)因為不小心打擾媽媽36歲男友庫里(Stepdad Martin Currie)看A 片，就慘遭對方活活打死，驗屍發現脊椎與肋骨被殘忍打斷，而33歲母親莎拉(Sarah O'Brien)返家發現情況卻沒有第一時間報案，2人均被控罪。

事件今年1月8日發生在南約克郡的阿德威克(Adwick)，莎拉當時前往學校去接放學的其他小孩，留歐布萊恩單獨與男友在家，返家後雖然發現兒子慘遭打死，她卻沒有在第一時間報案，2小時後才向醫護人員求救，通知躺在床上的小孩突然沒了呼吸。

本案近來開庭，驗屍報告顯示，歐布萊恩由於頭部受到猛烈撞擊，死於腦部出血，而他的脊椎與肋骨慘遭打斷、手臂也被打到骨折，庫里打死人後不但沒有報警，還因為毒癮發作打電話給毒販，並且上網搜尋賭博網站。法官最後依謀殺罪判處庫里無期徒刑，服刑未滿22年不得申請假釋，莎拉則依虐待兒童並造成死亡罪判處8年徒刑。

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