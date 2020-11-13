台美利益逐漸相同！　前AIT主席卜睿哲：台灣人應對拜登有信心

▲卜睿哲認為台灣人應對拜登有信心。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者徐薇婷華盛頓12日專電

美國總統當選人拜登預計明年1月20日上任，前美國在台協會理事主席卜睿哲今天表示，許多人對拜登未來政策的預測都言之過早，美台利益日益趨同，台灣人應對拜登有信心。

華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）今天舉辦線上研討會，邀請多位專家學者討論今年美國總統大選結果對未來美台關係的影響。

1997年至2002年擔任美國在台協會（AIT）理事主席的卜睿哲（Richard Bush）表示，近期有許多對拜登政府未來政策的臆測，但多是依據有限或過時資訊，這些臆測不是言之過早就是不正確。「在任何議題上，真正的政策制定是現在開始。」

卜睿哲指出，美國目前深陷疫情、經濟衰退、社會分裂，以及政府內部分裂與潛在僵局等危機，拜登上任後，預期會花大部分時間處理國內危機。他指出，當美國從內部強化自身，修正過去4年錯誤，才能更好在國際上展現作為。

對於急迫想知道拜登未來對台政策的人，卜睿哲建議要有點耐心。但他指出，未來幾個月或許可從多處看出端倪，包括拜登就職演說、重要職位人事任命聽證會等，「舉例來說，我會好奇美國貿易代表提名人會如何回應美台雙邊貿易協定的問題」。

▲總統蔡英文曾接見布魯金斯研究院台灣講座卜睿哲。（圖／總統府提供）



部分台灣民眾擔憂拜登上任後，美台關係目前熱絡情況將不復見。卜睿哲表示，拜登過去表決支持通過「台灣關係法」，美台利益也日益趨同，況且拜登與他的顧問也並非不清楚中國對台野心，他們都相當重視民主且尊重如台灣擁有的民主體制。

卜睿哲說：「台灣朋友雖須有點耐心，但他們同時也能（對拜登）有信心。」

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國權力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）則表示，她預期拜登政府未來與台交往會較目前低調，但這不一定代表作法會有所不同，特別是軍事防衛領域。

葛來儀指出，外界擔心台海嚇阻能力降低，她認為拜登政府不只會承諾強化美方自身軍事能力，以有效介入台海爭端，也將承諾協助台灣防衛。

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