物流業過勞死+霸凌！南韓政府「禁深夜配送」：超過10點就關機

▲首爾宅配業人員正在整理、分類包裹。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，南韓宅配物流需求量暴增，平均每名宅配員1天內須配送數百件包裹，造成勞工過勞死亡、遭霸凌輕生的案例近期以內急遽增加，對此南韓政府於昨（12）日頒布新政策，除了限制日間宅配物流員工的工作時數、禁止深夜配送、調整物流配送量、改善包裹分類作業勞力分配，更確保每名勞工能適用職災保險。

根據《韓聯社》報導，南韓雇用勞動部長李載甲（이재갑）、國土交通部長金賢美（김현미）於12日在首爾辦公廳頒布新政策，以解決近來連續十數起物流宅配員過勞死的棘手問題。

李載甲表示，未來將根據各家物流公司的情況與自動化設備多寡等條件，調整並限制宅配員每日最多工作時數，且由於宅配員是個體勞工，通常與物流公司或代理店簽署委託契約，屬於特殊雇用職，因此不受《勤勞基準法》（근로기준법，即勞基法）規範，容易曝於過勞風險。

▲今年中秋連假包裹業務量暴增，造成宅配員過勞現象。（圖／達志影像）

南韓政府建議，日間宅配員最晚工作至晚間10時須停止配送業務，目前正研擬計畫，業務用App至晚間10時以後須停止運作；另外針對各物流宅配業配送量，經過勞資雙方協商，導入週六休假制，確保宅配員能有周休二日的權利。

先前有不少宅配員抱怨，上班時須囊括包裹分類業務，等結束後要到戶外配送包裹時，已是下午3、4時，因此為人詬病；對此南韓政府計畫，將聽取勞資雙方意見，細分各個工作內容、確立宅配員的業務範圍，減輕宅配員的重擔。

同時，南韓政府承諾，將盡力改善宅配物流業的各種霸凌、削減配送手續費等不良慣例。根據調查，去年南韓宅配員的配送手續費為每件800韓元（近新台幣21元），若資方為了惡性競爭削減配送手續費，宅配員為了維持一定收入，勢必得承接更多包裹配送，造成過勞現象惡化。

▲連續十數起過勞死，使物流宅配員10月26日集體至雇用勞動部前發表罷工宣言。（圖／達志影像）

另外，不少宅配物流代理店業者為了節省保險費等人事成本，幾乎會脅迫旗下宅配員申請排除加入職業傷害保險，對此雇用勞動部針對申請排除加入保險的1萬6千名宅配員進行調查，一旦發現偽造、變造簽名等違法事項，將會取消其申請。

而南韓政府研擬方案，要求宅配物流代理店義務實施員工健康檢查，若宅配員有罹患腦部與心血管疾病之風險，應調整期工作時數，同時擬定控管宅配員職業壓力的方針。

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