打造地表最強海軍！北韓疑「訓練海豚」當掃雷特攻隊　金正恩指示

▲美國海軍研究所透過衛星相片指出，北韓極有可能對海豚實施軍事訓練。（圖／取自Pixabay）

記者羅翊宬／編譯

海豚屬於智商與敏感度極高的哺乳類動物，專家指出其智力相當於7至10歲的人類，然而近日美國海軍研究所（USNI）發佈最新衛星照片，指出北韓（朝鮮）為了實現最高領導人金正恩打造現代化海軍的政策，在連通首都平壤的貿易港口南浦外海，試圖對海豚實施軍事化訓練。

根據韓媒《每日新聞》報導，美國海軍研究所透過人造衛星拍攝照片的判讀結果，於當地時間12日指出，在北韓南浦港的造船廠與煤炭碼頭間的海面上，發現疑似用於訓練海豚的圍欄，而附近有軍艦，且有動物游泳的影子，雖該圍欄也可能用於養殖漁場，不過先前美國與俄羅斯也曾對海洋哺乳類進行軍事訓練的，根據其設施的相似程度，研判北韓對海豚軍事訓練的機率相當高，懷疑早從2015年以前就開始。

報導指出，美國正在加州聖地牙哥海軍基地對海豚、海獅進行軍事訓練，甚至在波斯灣還有實戰配置經驗；俄羅斯也曾在北極海與黑海之間的海軍基地，訓練白鯨、海豚、海豹。而北韓引進訓練海豚之制度，恐怕與金正恩欲打造現代化海軍之政策有關。

該研究指出，海豚智商極高，不僅能替人類海軍搜出潛藏在海底的地雷、魚雷，還可以替海底電纜與水中超音波裝置進行維護工作，且也能告訴海軍敵方潛水員的位置，具有相當高的作戰能力與價值。

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