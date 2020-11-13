東協峰會開幕！文在寅承諾「捐100萬美元」抗新冠　K防疫打外交戰

▲南韓總統文在寅在青瓦台出席東協領導人視訊會議。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

第37屆東南亞國協峰會（ASEAN）於昨（12）日在越南河內舉行，由於受到新冠肺炎（COVID-19）全球疫情影響，各國領導人皆以視訊方式出席會議。南韓總統文在寅在視訊會議中表示，將以結盟與合作之東協精神，共同克服新冠危機，承諾南韓將參與醫療物資儲備制度，並提供100萬美元給新冠肺炎疫情應對基金。

綜合韓媒《紐西斯通訊社》、《韓聯社》，文在寅於12日下午5時45分在青瓦台以視訊會議系統出席東協峰會領導人會議，他表示若東協與南韓合作，便可提前應對疫情所帶來的社會與經濟變化，「每個國家新冠疫情受害程度不同，直到疫苗與治療藥物問世普及前，每個國家都無法輕忽。」

文在寅在會議中表示，十分感謝在疫情爆發初期，南韓民眾遭遇史無前例難關時，透過領導人間的熱線，東協成員國能給予南韓安慰，並分享所需的防疫物資，傳遞真正的友情，成為南韓克服疫情危機的力量，「向東協成員國領袖的慧眼與卓越領導能力致敬，相信透過結盟與合作之東協精神，能共度危機。」

▲南韓總統文在寅發表「新南方政策Plus」。（圖／達志影像）

文在寅發表與東協成員國共度疫情之計畫，「南韓直到目前為止已送出許多篩檢試劑與口罩等防疫物品，且分享了『得來速』篩檢站等K防疫（南韓防疫模式）經驗。而透過快捷通道制度特別入境、特別入境許可國，持續達成交流與合作，也成為了克服新冠疫情的力量。」

最後，文在寅發表「新南方政策Plus」戰略構想，透過以總體性的醫療保健合作為首的7大核心合作領域，並以此為中心，構築出新的合作方案，「在後新冠時代，打造出以人為本的和平繁榮共同體。」

據悉，東協與中日韓三國領導人特別視訊會議曾在今年4月召開，為的就是成立疫情應對基金，而南韓則承諾將挹注100萬美元。

而文在寅預計於今（13）日上午在青瓦台與湄公河流域國家舉行視訊會議，討論強化合作方案。

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