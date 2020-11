爸媽「躺床上吸菸」秒睡死！再睜眼房子陷火海　年幼4孩全慘死

▲英國一對情侶在床上吸菸到睡著,引發火災,導致4個年幼孩子喪生。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者吳美依/綜合報導

英國斯塔福郡(Staffordshire)發生一起悲劇事件,26歲的娜塔莉(Natalie Unitt)與30歲男友克里斯(Chris Moulton)一起躺在床上吸菸,之後竟沉沉睡去,再次醒來時,整間房子已經陷入火海。他們遭受一些燒燙傷,但順利逃脫,不幸的是,年僅3歲、4歲、6歲與8歲孩子全因吸入過多濃煙而身亡。

綜合BBC、《太陽報》報導,此事發生在去年2月2日凌晨2時40分左右。娜塔莉與克里斯帶著最年幼的孩子傑克(Jack)逃脫,他們宣稱,起火點位於樓梯間的熱水器,但因創傷後壓力症候群(PTSD)而想不起大火後的事情。

根據西米德蘭茲郡(West Midlands)消防局12日公布的調查,由於一支未熄滅的香菸掉落在主臥室床上,才會引發火勢,並且延燒到其他房間。調查員里查斯(Lee Richards)說,沒有證據顯示電力故障或天然氣供應故障。

Four kids killed in house fire after parents 'fell asleep while smoking in bed' https://t.co/IkDpkMqrmt pic.twitter.com/QJ81crKOsJ