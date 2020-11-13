77歲拜登躺槍！新任命的防疫顧問被起底：人不該活超過75歲

▲拜登的防疫顧問被爆，在4年前公開發表「人類不用活超過75歲」的文章。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統大選逐漸進入尾聲，各家美媒皆報導由民主黨籍參選人拜登篤定當選，而他也成立交接計畫網站，並籌組新冠對策小組，將防疫視為上任後的首要任務。然而如今卻傳出，由拜登任命加入此小組的一名醫學專家，2014年曾發表文章稱，人類應該在75歲以前死亡，「因為超過那個年紀，人的創造力、創意與生產力幾乎都會消失。」讓川普陣營的人狠酸，全美有這麼多75歲以上的長者死於新冠肺炎，讓這樣的人加入防疫團隊是否不太恰當。

根據《新聞週刊》報導，儘管川普仍不願承認敗選，但拜登早已開始著手準備交接事宜。拜登與副手賀錦麗先前成立的交接計畫網站已正式上線，不僅如此，針對上任後四大重點議題的防疫工作，他也延攬了數名醫學專家，成立工作小組，以制定後續相關的防疫計畫。

▲川普競選團隊發推狠酸拜登。（圖／路透、達志影像美聯社）



沒想到名單公布後，小組成員之一的腫瘤學家依曼紐爾（Ezekiel Emanuel）卻被挖出，2014年曾在《大西洋月刊》中發表一篇文章，他在文章內稱，「我希望在75歲前就死亡。」依曼紐爾當時寫道，因為絕大多數的人，到了那個年紀，創造力、創意以及生產力幾乎都會消失。他認為，「活太久是一種損失。」

依曼紐爾還寫道，美國人癡迷於健康療法，試圖逃避死亡，盡可能地延長壽命，但他本人反對這種想法。他還說，這種想要無止盡延長壽命的想法具有潛在破壞性。不僅如此，他還提到，「我不會接種流感疫苗，但如果發生疫情，年輕人應該要接種疫苗或是服用抗病毒的藥物。」

新冠肺炎在全美已經奪去20多萬人的性命，其中超過75歲的老年人更是不在少數，如今新政府中負責保障國民健康安全的新冠病毒顧問卻被爆出「75歲死亡論」，也讓外界質疑，依曼紐爾是否真的能在防疫工作上幫上忙，更遑論拜登本人也已經77歲，可以說是格外諷刺。

川普的競選帳號緊咬著這點不放，他們發表推特稱，「太瘋狂了，拜登任命的新冠肺炎特別小組中的依曼紐爾博士竟然認為，『活太久是一種損失』、『75歲死亡不是悲劇』。」

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