打假「選舉作弊」太認真惹毛川普！國土安全局長恐遭拔官

▲川普選後大刀開鍘國防部長，大家都在猜誰會是下一個目標。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統大選即將邁入尾聲，根據多家美國媒體報導，由率先達到當選門檻的拜登取得勝利，而拜登本人也早已發表勝選演說。不過對手川普仍堅持不願承認敗選，並指控選舉舞弊，如今更傳出，國土安全部負責網路安全的高級官員因為致力於揭穿「選舉作弊」的假消息，惹怒川普，不久後恐將面臨遭川普拔官的命運。

根據《路透社》引述消息人士報導，美國國土安全部網路安全與基礎設施安全局（CISA）局長克雷布斯（Christopher Krebs）近日對外透露，自己有可能就要被解雇了。據悉，CISA負責營運一個名為「謠言控制」的網站，並在該網站內揭露有關選舉的不實消息，其中包括「民主黨人是大規模選舉舞弊的幕後黑手」等資訊，然而此舉卻引發白宮不滿。

▲克雷布斯恐將遭川普解雇。（圖／達志影像／美聯社）



消息人士稱，有一篇網路傳聞稱，有情報機構存在能夠快速翻轉全美計票結果的秘密系統，但CISA打假了這個消息。克雷布斯表示，「不存在這樣的系統。」不過卻也因此激怒了堅稱此次選舉不公的頂頭上司川普。

事實上，為了防止此次選舉受到外國駭客破壞，國土安全局投入十足精力，做好萬全準備，而事實也證明，此次大選的進展總體而言十分順利，克雷布斯也因此受到民主黨與共和黨人的讚揚。

消息傳出後，民主黨參議員華納（Mark Warner）在推特上寫道，「為了保護我們的選舉，克里斯·克雷布斯做得很好。他是本屆政府中，少數同時受到兩黨尊重的人之一。沒有理由將他撤職，沒有。」不僅如此，美國郵政總局的首席情報安全官克拉伯（Gregory Crabb）也出面替他聲援。

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