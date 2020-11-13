　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

憂川普卸任前失控大暴走　前CIA局長急籲彭斯「把他趕下台」！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲哥倆好：美國總統川普(左)與副總統潘斯（Mike Pence)。（／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普與副手彭斯合照。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國中央情報局（CIA）前局長布倫南（John Brennan）表示，川普如今像是一隻「被逼到牆角的貓」，可能在卸任前失控暴走，甚至危害國安利益，「如果副總統彭斯（Mike Pence）與內閣還有一點點勇氣、骨氣與愛國心，就應該認真考慮援引憲法第25條修正案，把川普趕下台，因為他現在非常無法預測」。

布倫南9日接受CNN採訪時表示，他非常擔心川普在剩下任期的行動，「他會採取某種形式的軍事行動嗎？他是否會釋出一些危害國安利益的資訊？我認為，大家必須非常謹慎監督他在做什麼。不幸的是，共和黨國會議員仍將持續放行川普的舉動」。

布倫南指出，大家都忽略了一項非常、非常令人擔憂的發展，前國防部長艾斯培（Mark Esper）就是因為「拒絕了川普想要將美軍政治化」才遭免職。他引述過去報導指出，「艾斯培顯然多次挺身對抗川普。誰知道他還拒絕了什麼？」

▲▼前中央情報局（CIA）局長布倫南（John Brennan）抨擊，總統川普應該照照鏡子，別再指責他人，「你的煽動性言論、侮辱與謊言，以及鼓勵對身體的暴力，都是可恥的。」（圖／達志影像／美聯社）

▲前CIA局長布倫南呼籲彭斯與內閣將川普趕下台。（圖／達志影像／美聯社）

布倫南認為，國防部長執行總統下達的軍事行動命令，在美國政府中，是除了總統之外最重要的職位；艾斯培如今因為「不聽話」而遭革職，代理部長米勒（Chris Miller）將面臨何種指示，是否會乖乖執行，著實堪憂。

布倫南強調，川普只剩下70天任期，但此時間已經足以造成很多破壞，「他仍是美國總統」。除了呼籲彭斯與內閣採取行動以外，他也認為共和黨領導階層與議員必須傳遞明確訊息，如果川普真的持續「暴走」，將要設置停損點。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢

 

►太夢幻！「Dior活膚駐顏5件套組」千元有找

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
爆笑影片！4兄妹玩泥巴變「小黑人」衝回家　媽飯煮一半看傻眼
快訊／新竹台3線「1男陳屍汽車」！全身棉被包緊
好市多「MacBook Air降價」她樂翻送老公！網卻一面倒
「小王」拿刀衝人妻家！　砍她老公和小叔
快訊／熊貓送餐系統大當機！　外送員「無法收單」：別下單
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普有意卸任前「特赦自己」鋪後路　幕僚：他迷戀這個權力

美商務部宣布「暫緩TikTok封殺令」　協議達成後…爆已2個月沒動作

聽老婆和新歡「鹹濕調情」！他怒回「我去游泳」　被發現已成浮屍

「拜登沒有贏」賓州勝選遭撤回…影片瘋傳！　民調公司急回應

23歲還是處男！他迎戰「6女裸體」直接驚呆　搖頭摀臉狂求饒

視訊會議「手摸下體狂動」！《紐約客》作家自慰片流出　下場出爐

川普可能接受結果但「絕不認輸」！自認反對派領袖　硬戰到底

WHO臉書封鎖「Taiwan can help」留言！　標註紅框無法送出

證明選票無效！川普陣營反擊「高舉死人訃聞」嗆聲：我們準備開戰

拜登入主白宮　南華早報：台灣看見「登上世界舞台」的機會

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

張庭168億倉庫「根本美式大賣場」　女兒被酸顏值低...她霸氣：鳳眼是中國風！

長髮女投20元「洗車場彎腰洗頭」　一旁小弟嚇到當機...蹲地板直盯

原住民家長初見面！提親超歡樂 媽讚親家母遺傳好：怎麼做的？

台中500棵木瓜遭人「詭異斷頭」　損失至少50萬...24歲果農心血毀

館長愛犬「大雄」2小時剃毛工程 出動3助理+1獸醫...毛堆成小山！

77歲拜登躺槍！新任命的防疫顧問被起底：人不該活超過75歲

川普轟計票系統刪270萬票　CISA打臉「無證據」讚史上最安全選舉

落魄男扛300萬債　與妻為婚外情吵翻「竟勒斃全家後焚屍」還看色片當娛樂！

史上最安全選舉！　美選務官聯合聲明：沒有任何舞弊證據

物流業過勞死+霸凌！南韓政府「禁深夜配送」：超過10點就關機

憂川普卸任前失控大暴走　前CIA局長急籲彭斯「把他趕下台」！

想看A片被打斷！惡男活活打死2歲童　女友返家目睹兒子慘死

「賓州有65萬非法選票！」川普律師再開砲：沒有共和黨人在場監票

撒幣二代「千元香檳洗大牛」　花2億買6飛機爽玩…老爸驚人生意版圖曝光！

每晚被吠叫聲吵到睡不著！　暴怒男狂開10幾槍擊斃狗主人夫妻

得知運動員沒資金比賽　納豆錄影後「通告費全數捐出」

尷尬了！鮮肉陳立農撞衫「女星」鄭爽　性別混搭風粉絲驚呆

台股強拉尾盤！指數漲51點收13273點

20隻鴨舌頭放到滿！台南最浮誇麵線　爽吃爆汁蚵仔、超軟嫩滷大腸

癲癇發作台南逆撞BMW！網驚：能考駕照？　恐怖地雷區意外曝光

變電所出包！高雄4區2.2萬戶突大停電　婦人受困電梯

黃竣民／「聯兵營」的驗證果真「兵貴神速」！

政治人物力挺皇家傳承牛肉麵　侯友宜：我就不在這段時間湊熱鬧了

丁怡銘失言重創冠軍牛肉麵　蘇貞昌緩頰：年輕人難免會犯錯

PG牽火辣未婚妻曬恩愛　求婚成功自嘲「她比我先領戒」

國際熱門新聞

即／世衛證實：屏蔽「Taiwan」留言

23歲處男迎戰「6女裸體」驚呆求饒

光溜溜魚美人月曆，跟你袒裎相見

美國務卿：台灣非中國一部分　美對台承諾跨越黨派

頻凸槌的美濱海戰艦可能賣給台灣

和服正妹示範「束縛」　大學研討會挨罵

新冠疫苗利多退燒　美股收跌317點

華爾街日報：中國作梗　WHO缺台灣難吸取抗疫經驗

日本雲雀餐飲集團將關200家分店

IG介面10年最大改版　新增2按鈕

台泰合作　破獲數量最大毒品案

密醫電烙鐵割包皮　他們痛到腿軟

她異想天開做「蝦頭美甲」　網狂酸：虐待動物

世衛承認封鎖！重新開放內含台灣等字眼留言

更多熱門

相關新聞

川普律師再開砲：賓州有65萬非法選票！

川普律師再開砲：賓州有65萬非法選票！

美國總統大選由民主黨參選人拜登率先達到270票門檻，幾乎篤定當選，拜登本人也在消息傳出後不久，在老家德拉瓦州發表勝選感言。然而對手川普至今仍堅稱選舉舞弊，並揚言採取法律戰。川普的私人律師、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giulian）甚至在接受《福斯財經網》採訪時稱，川普陣營在賓州的費城與匹茲堡發現65萬張非法選票。

舖後路！川普有意卸任前「特赦自己」

舖後路！川普有意卸任前「特赦自己」

CNN：伊凡卡要川普下周就宣布敗選

CNN：伊凡卡要川普下周就宣布敗選

打假「選舉作弊」惹毛川普！國土安全局長恐遭拔官

打假「選舉作弊」惹毛川普！國土安全局長恐遭拔官

前AIT主席：台人應對拜登有信心

前AIT主席：台人應對拜登有信心

關鍵字：

布倫南CIA川普北美要聞2020美國總統大選共和黨

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

小A辣去鵰後「下半身真實現況」曝光！

悲父想拿回女兒手機　女婿竟要他立借據才點頭

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

徐玄索吻！高庚杓私下小動作超甜

2位男神現身台北車站大廳

台灣路上為什麼一堆休旅車？內行人曝真相

台電4000人退休　明年招考700人起薪曝

買4份早餐回家目睹「妻兒遺體被抬出」　人夫崩潰嘶吼

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

士林夜市變空城　背後原因：自食惡果

女友嫌「禰豆子」占位全丟光　他：會提告

獨／中壢清秀妹休學乞討原因曝

洗澡到一半　男演員「全裸握鳥」闖浴室

小媳婦在婆家承受巨大壓力　手機紀錄滿是輕生念頭

更多

最夯影音

更多
抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師
法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面