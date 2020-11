憂川普卸任前失控大暴走　前CIA局長急籲彭斯「把他趕下台」！

▲美國總統川普與副手彭斯合照。(圖/達志影像/美聯社)



美國中央情報局(CIA)前局長布倫南(John Brennan)表示,川普如今像是一隻「被逼到牆角的貓」,可能在卸任前失控暴走,甚至危害國安利益,「如果副總統彭斯(Mike Pence)與內閣還有一點點勇氣、骨氣與愛國心,就應該認真考慮援引憲法第25條修正案,把川普趕下台,因為他現在非常無法預測」。

布倫南9日接受CNN採訪時表示,他非常擔心川普在剩下任期的行動,「他會採取某種形式的軍事行動嗎?他是否會釋出一些危害國安利益的資訊?我認為,大家必須非常謹慎監督他在做什麼。不幸的是,共和黨國會議員仍將持續放行川普的舉動」。

布倫南指出,大家都忽略了一項非常、非常令人擔憂的發展,前國防部長艾斯培(Mark Esper)就是因為「拒絕了川普想要將美軍政治化」才遭免職。他引述過去報導指出,「艾斯培顯然多次挺身對抗川普。誰知道他還拒絕了什麼?」

布倫南認為,國防部長執行總統下達的軍事行動命令,在美國政府中,是除了總統之外最重要的職位;艾斯培如今因為「不聽話」而遭革職,代理部長米勒(Chris Miller)將面臨何種指示,是否會乖乖執行,著實堪憂。

布倫南強調,川普只剩下70天任期,但此時間已經足以造成很多破壞,「他仍是美國總統」。除了呼籲彭斯與內閣採取行動以外,他也認為共和黨領導階層與議員必須傳遞明確訊息,如果川普真的持續「暴走」,將要設置停損點。

Pres. Trump is "like a cornered cat…he's going to lash out and the fact...that he has the powers of the presidency in his hands is quite worrisome."



Former CIA dir. John Brennan calls on VP Pence and the cabinet to invoke the 25th Amendment and strip Pres. Trump of his powers. pic.twitter.com/CyqFoSIoux