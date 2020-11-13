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蘇富比粉紅美鑽「玫瑰花韻」7.6億元落槌！　買家得標低調匿名

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▲▼ 蘇富比粉紅鑽 。（圖／公關照）

▲「玫瑰花韻」重達14.83克拉。（圖／蘇富比提供，以下同）

記者黃翊婷／綜合報導

蘇富比（Sotheby's）11日於日內瓦舉辦「瑰麗珠寶及貴族首飾」拍賣會，其中最受矚目的粉紅色鑽石玫瑰花韻（The Spirit of the Rose），以2660萬美元（約新台幣7.6億元）的價格成交。據了解，這位幸運買家是透過電話參與競標，成功標下玫瑰花韻後，選擇繼續保持匿名，不願公開身分。

粉紅鑽由於產量稀少但市場需求高，過去10年身價直飆，加上近年資源枯竭，位居全球粉紅鑽產量之冠的澳洲阿蓋爾礦場（Argyle Mine）今年底將停止運作，此時蘇富比舉辦的「瑰麗珠寶及貴族首飾」拍賣會上，出現一枚重達14.83克拉的粉紅鑽，瞬間成為整場拍賣會的亮點之一。

▲▼ 蘇富比粉紅鑽 。（圖／公關照）

▲粉紅鑽產量稀少。

綜合外媒報導，在線上拍賣會上，這枚「玫瑰花韻」是以1600萬美元開盤，競標價在幾分鐘之內不斷飆漲，最後以2100萬美元被一名匿名買家透過電話競標得標，再加上佣金等費用在內，最終落槌的成交價為2660萬美元。

據了解，這枚巨鑽「玫瑰花韻」出自俄羅斯史上出產最大的粉紅鑽原石，由知名鑽石生產商阿爾羅薩鑽石（Alrosa）開採及切割成橢圓形，並以俄羅斯芭蕾舞團1911年在蒙地卡羅首演的芭蕾舞劇《玫瑰花魂》（Le Spectre de la rose）為靈感命名，為此鑽石增添浪漫色彩。

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