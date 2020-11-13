川普頒行政命令　禁止美企與個人投資共軍相關企業

▲美國總統川普今天頒布行政命令，禁止美國企業與個人投資中國解放軍相關企業。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓12日專電

美國總統川普今天頒布行政命令，禁止美國企業與個人投資中國解放軍相關企業，因為中國正利用美國資本進行軍事、情報與其他安全機構發展與現代化，對美國構成威脅。

川普今天援引「國際緊急經濟權力法」（International Emergency Economic Powers Act, IEEPA）、「國家緊急法」（National Emergencies Act）與301條款發布行政命令。

川普表示，中國越來越多地利用美國資金進行資源開發，並使其軍事、情報與其他安全機構得以發展和現代化，使中國能夠直接威脅美國本土與海外美國軍隊，包括透過開發和部署大規模殺傷性武器、先進常規武器與針對美國及其人民的惡意網路行動。

川普指出，透過軍民融合國家戰略，中國透過強迫民營企業支持軍事與情報活動，擴大軍工綜合體規模。這些企業雖然表面上是私有與民營企業，但直接支持中國軍事、情報與安全機構，並協助其發展與現代化。

行政命令並指出，這些企業透過在美國境內外進行公開交易出售證券，遊說美國金融投資機構發行證券，採取其他行動籌集資金。中國以此利用美國投資者為其軍隊發展與現代化提供資金。

川普指出，中國軍工融合機構直接支持中國軍事、情報與其他安全機構的行動，對美國國家安全、外交政策與經濟帶來巨大威脅。為了保衛美國國土與人民，川普宣布從美東時間11日上午9時30分起，禁止美國公司與個人擁有或透過基金投資共軍所屬企業股份，投資人也必須在365天內完成撤資。

被認定的共軍所屬企業是依據美國國防部6月與8月公布的共31家中國企業，包括中國航空工業集團公司、中國航天科技集團公司、中國船舶集團有限公司、海康威視數位技術股份有限公司、華為技術有限公司、中國移動有限公司、中國核工業集團公司、中國電信集團有限公司等。