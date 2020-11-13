華爾街日報：中國作梗　WHO缺台灣難吸取抗疫經驗

▲WHO秘書長譚德塞。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約12日專電

華爾街日報報導，台灣對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）是全球最成功經驗之一，但中國從中作梗，使世界衛生大會與會各方無法直接獲悉台灣抗疫有成關鍵。

報導寫道，台灣約7個月未見2019冠狀病毒疾病本土病例，卻因北京阻撓，無法參與本週以視訊形式恢復召開的第73屆世界衛生大會（WHA）。

紐西蘭奧塔戈大學（University of Otago）公共衛生學系教授貝克（Michael Baker）說：「我認為，在這些國際論壇上讓所有聲音都能被聽見很重要。如果台灣無法與會分享他們的經驗，其他國家要怎麼從台灣經驗中學習？」

武漢疫情受到控制後，中國其他地方一出現疫情，官方必定用大規模病毒篩檢、隔離檢疫與嚴厲封鎖措施處置。在中國國營媒體敘事中，如此防疫做法比尊重個人自由而導致疫情失控的民主國家有效。

中國欲彰顯專制政府抗疫更優越，但公衛專家與台灣官員表示，台灣抗疫成功經驗打臉中國。

衛生福利部長陳時中說，台灣證明民主國家防疫也能做得很好。

根據陳時中與衛福部疾病管制署官員說法，台灣抗疫成功源於吸取過往經驗、迅速採取行動、接觸者追蹤到位、政府得以建立公眾信任。陳時中指出，台灣防疫關鍵之一是搶在病毒廣泛散播前實行隔離檢疫，有別於疫情嚴重國家重篩檢、輕隔離的防疫政策。

全球2019冠狀病毒疾病確診已突破5200萬例，截至12日，台灣累計確診僅589例，絕大部分病例為境外移入。中國累計通報約9.2萬人確診，美國確診總數已超過1000萬例。

不過，在北京阻撓下，台灣多年來未能參與世界衛生組織（WHO）。2009年至2016年兩岸關係和緩時，台灣曾以觀察員身分參與世衛大會。總統蔡英文2016年5月上任後，台灣已連4年未獲邀。

美國等數十個國家敦促讓台灣參與世衛大會，指世衛組織在疫情期間屈服於中國施加的壓力。北京則指控蔡總統所屬民主進步黨拒絕接受「一中原則」，要為台灣無法參與世衛大會負起責任。

世衛組織發言人說，沒有明確跡象顯示194個會員國「普遍支持」台灣取得觀察員身分，世衛才未向台灣發出邀請函。世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）如在未獲普遍支持的情況下邀請台灣與會，引發的挑戰可能犧牲世衛大會「良好秩序及處理重大議題的能力」。

台灣遭世衛大會拒於門外，許多網友本週發現在世衛組織臉書（Facebook）專頁留言如含「台灣」相關字眼會被擋下。

Troubling that the WHO is taking on the CCP’s habit of censorship. pic.twitter.com/7NiZH3GdhO — Bi-khim Hsiao 蕭美琴 (@bikhim) November 12, 2020

駐美代表蕭美琴在推特（Twitter）發文，分享她在世衛臉書專頁試圖留言質疑卻發文失敗的截圖，並寫道：「世衛組織學中共養成言論審查的習慣，令人憂心。」

世衛組織透過聲明表示，有時會過濾臉書專頁留言，以防線上激進分子以「網路攻擊」阻礙對話，如此「務實措施」不代表價值判斷或世衛任何政策。聲明說，世衛已取消過濾，重新開放含「台灣」與「中國」等關鍵字的留言。