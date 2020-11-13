好想是那條魚！光溜溜的「魚美人月曆」，跟你袒裎相見

▲▼2021版「魚美人月曆」。祝福你變成那條魚 。(圖／Carponizer)

國際中心／綜合報導

這不是「美人魚」，這是「魚美人」。好久不見，時近年終歲末，一年一度的「鯉魚美人月曆」(Carp Calendar)又來了。這款月曆最大的特色是：所有畫面都是衣不蔽體的火辣女模，抱著胖嘟嘟、不知死活的鯉魚合影，充滿奇異的違和感。

這個點子來自德國一家販售釣鯉魚裝備的公司Carponizer。該公司的創辦人波勒(Hendrik Pohler)有一次跟兩位好友出海釣魚時，碰巧瞧見兩名美女也在附近垂釣。他靈機一動，想到了「美女和魚」的廣告畫面。

於是他們在2014年首度推出這款有點「無厘頭」意味的性感月曆，未料反應奇佳，大受釣客歡迎，接下來每一年都有新的月曆推出。在亞馬遜購物網站，甚至有人給這款月曆5顆星評價。

我想多數人看這款月曆時都是醉翁之意不在「魚」。不過，也有白目的網友提出疑問說：「魚是活的嗎？」我想是的。不過因為子非魚，所以不知魚之樂吧了！

想買一本「魚美人月曆」嗎？2021年已是第9個版本了，它在德國，英國，美國，法國，西班牙和義大利都很受歡迎，每本零售價18.95美元(約568元新台幣)，但請注意，由於產品必須從德國出貨，所以運費很高哦！