電烙鐵割包皮！密醫超瞎理由害他們「整組創傷」　下床痛到腿軟

▲男子使用焊接用的烙鐵替男童割包皮。（示意圖／翻攝自pixabay）



圖文／CTWANT

瑞典一名密醫未持有醫師執照，卻聲稱自己在敘利亞接受過醫療訓練，違法替9名男孩割包皮，每次收取2000瑞典克朗（約新台幣6600元）的費用；令人傻眼的是，他竟然使用焊接用的烙鐵替患者動手術，造成多名男童術後劇烈疼痛，甚至連走路都有困難。據悉，該名密醫事後未被判刑，僅遭勒令停業及罰款處分。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，該名密醫年約30多歲，雖然他聲稱自己曾在敘利亞接受過9個月的醫療相關訓練，但並未取得瑞典的醫師執照；2018年4月至5月間，男子涉嫌在瑟德港（Söderhamn）及耶夫勒市（Gävle）替9名男童進行割包皮手術，過程中使用的並非專業器具，而是焊接用的電烙鐵。

報導指出，多名男童術後出現劇烈疼痛，生殖器也受到創傷，痛到無法走路；密醫自認是「割包皮專家」，並稱他用電烙鐵動手術，是為了殺死細菌。瑞典檢方介入調查後，依多項傷害罪嫌將其起訴；但法院認為，檢方無法舉證被害人的傷口發炎是因手術造成，最後僅判處180小時社區服務，同時須賠償5萬5000瑞典克朗（約新台幣18萬元），並勒令停業。

據了解，「割包皮」在猶太教徒、伊斯蘭教徒，以及部分基督教徒中相當常見，因此瑞典政府於2001年開放未成年男性在非醫療需求下進行手術。不過，包括瑞典性教育協會（Swedish Association for Sexuality Education）在內的諸多組織，都認為此舉牽涉道德問題，應該被禁止；至於女性割禮，則是在1982年遭瑞典政府永遠禁止。

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