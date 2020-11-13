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輔導長與女兵激烈滾床單！前男友目睹「全程」拍下…賊PO爆怨公社

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徐男拿性愛影片勒索還爆料，被苗栗地檢署依恐嚇取財等罪嫌起訴。（示意圖／PIXBAY）

圖文／鏡週刊

某部隊已婚謝姓輔導長，與麾下劉姓女兵，在她租屋處做愛時，遭劉女前男友徐某闖入、拍下兩人「愛情動作片」的火熱畫面，事後徐男勒索輔導長，前後兩次共得手20萬；但徐男拿了錢還假冒輔導長妹妹，在「爆怨公社」披露這段不倫戀，謝姓輔導長與妹妹忍無可忍，提出告訴，全案偵結，苗栗地檢署依恐嚇取財、偽造私文書、誹謗等罪嫌將徐男提起公訴。

起訴書指出，徐男與劉姓女兵原是男女朋友，兩人雖然分手，但徐某仍想挽回這段感情，因此對女孩母親獻殷勤，取得她在苗栗租屋處的鑰匙，2018年7月，他突然造訪劉女住處，原想給女方一個驚喜，沒想到打開門，赫然看到劉女與謝姓輔導長在「滾床單」，他立刻用手機拍下這「愛情動作片」激情的片段，揚長而去。

兩個月後，徐男透過臉書「Messenger」密訊給謝姓輔導長，恐嚇對方：「如果沒有給10萬，將會把這些影片、照片給媒體及你軍中服役的單位，你將會沒工作。」謝某擔心遭部隊汰除，於是以ATM轉帳4次、共10萬元至徐男的帳戶。

食髓知味的徐男，2018年10月缺錢花用，又將歪腦筋動到輔導長頭上，他再度透過「Messenger」密訊給謝，威脅說：「我也可以花錢買版面…，目前手上還有你1家3口拍的合照。跟所有跟你的對話截圖，我也會提供給記者…我不是威脅。」謝姓輔導長為保住工作，只好乖乖再付10萬元。

但徐男實在不上道，拿了錢還假冒謝姓輔導長胞妹的名義，在臉書「爆怨公社」PO文稱：「我哥哥身為輔導長，在營外與劉姓女兵搞不倫戀……」，把輔導長描述成渣男。

謝姓兄妹忍無可忍，於是委請律師提告，案經台北地檢署移轉苗栗地檢署偵辦，全案偵結，日前檢察官依恐嚇取財、行使偽造私文書、以及誹謗等罪嫌，將徐男提起公訴。


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