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Instagram介面10年最大改版！新增2個按鈕…取代「+、愛心」位置

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▲▼Instagram介面更新。（圖／翻攝Instagram網站）

▲Instagram介面更新。（圖／翻攝Instagram網站）

記者王致凱／綜合報導

臉書宣布將對旗下社群媒體服務Instagram的首頁介面進行10年以來最重大變革，包括在主介面新增類似抖音（TikTok）的15秒短影片按鈕，以及線上購物的全新圖示。這項更新將於12日開始陸續推送。

根據CNN BUSINESS報導，Instagram主介面底部原本用來新增貼文的「+」按鈕和心形按鈕將被改設置在螢幕右上角，原本位置則敢為15秒短影片和線上購物按鈕。報導指出Instagram在短影片與線上購物兩個項目投入大量資源，但並未透露用戶使用習慣的任何數據。

Instagram負責人莫塞里（Adam Mosseri）說，「我們已經有相當長一段時間沒有大幅更新Instagram的主介面，但人們創造與享受文化的方式已經改變，Instagram面臨最大的風險不是變化太快，而是我們一成不變，變得無關緊要。」

Instagram產品副總裁維爾沙（Vishal Shah）則表示，「我們並不期待每位使用者在第一天就覺得新的按鈕很好用，但我相信他們會慢慢接受。」

不過CNN指出，Instagram在Reels推出前就先招募了TikTok上的網紅，但這些具有影響力的人士，對Instagram這項新功能的看法不一。

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