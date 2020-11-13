趁沒人拖走女同事！工作室沙發性侵3回　新北男：看到你就忍不住

圖文／鏡週刊

新北市一名莊姓男子今年中旬利用自家工作室，先強行性侵一名女同事，事後莊男向女子道歉認錯，沒想到才剛道歉完，莊男又2度把女同事推倒再次性侵得逞，性侵過程中還冷冷說了一句：「我忍不住沒辦法」，女子事後怒對這名男子提告，新北地檢署審理後依強制性交罪嫌將莊男起訴。

檢警調查，莊男與被害女子是工作室同事，今年5月某天凌晨，莊男趁工作室無人之際，趁機把女同事強拉至客廳沙發強吻撫摸，最後性侵得逞。

被害女子出言拒絕：「你不是我男朋友，不要這樣碰我」，莊男聽完後回說：「沒關係」，隨即不顧被害者抵死反抗，仍2度對她性侵。

事發後隔天下午，被害女子希望莊男出面道歉，同時商談如何善了性侵一事，沒想到莊男在道歉後，又強行把她推倒在沙發上，趁機撫摸她的胸部、下體，說了一句：「我看到你就忍不住」，莊男又將被害女子拉到廚房再度性侵得逞。

「我忍不住沒辦法」，莊男事後以這句話辯解自己性侵惡行，被害女子事後除向男友、好友訴苦外，也傳簡訊斥責莊男惡行，痛罵他真的很過份，沒想到莊男隨即回傳：「找你聊聊，不想心理有疙瘩」「簡單講事情發生太突然，我這幾天思考不想因為這樣失去一個朋友」「等等找你一下，和解書」。

被害女子最後決定報警處理，莊男到案後矢口否認犯行，由於警方在被害女子下體查出莊男DNA，檢方審理後依強制性交罪嫌將他起訴。

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