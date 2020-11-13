康乃狄克州挖出「300年前黑奴遺址」　喬治二世硬幣保存完美

On site of an archaeological dig in Newtowne in southern MD where they have found a 300 year old slave quarters in the fields off the Historic Jesuit plantation. Descendants of some of the slaves are here looking over artifacts found. This is truly an emotional moment. #wbal pic.twitter.com/aM6nuI63a4 — Lowell Melser (@MelserWBAL) October 28, 2020

實習記者蘇頌婷／綜合報導

美國考古學家沙伯利茨基（Julie Schablitsky）日前發現，在康乃狄克州（Newtowne）的內克州立公園裡，有一個300年前留下的黑奴遺址，保存程度完美且罕見。據了解，在16至19世紀間，有數千萬的非裔民眾被強迫送往美洲大陸殖民地，作為廉價勞工，被稱為近代最黑暗的歷史之一。

根據CNN報導，馬里蘭州交通運輸部州立公路管理局考古學家沙布利絲基（Julie Schablitsky）表示，上個月在內克州立公園的耶穌會種植園旁開始挖掘工作時，他們發現一座保存極好的黑奴區，被埋藏土中長達3個世紀，其中，還有蘊含大量歷史遺跡。

沙布利絲基指出，由於土地多年來未曾被反覆耕作，以致周圍的土壤並未侵蝕，有助於保護土地，「這對研究團隊而言是一大福音」。若以前曾有農業行為，會導致遺跡埋得越來越深，可能部分文物會因此受到損害。另外，該遺址出土包含1740年喬治二世硬幣等眾多歷史文物，未來可能計畫開放民眾觀賞。