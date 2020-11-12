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世衛證實屏蔽台灣相關留言　實測「小熊維尼」仍被封鎖

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▲▼瑞士日內瓦世界衛生組織總部,WHO總部。（圖／路透社）

▲瑞士日內瓦世界衛生組織總部。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

世界衛生組織（WHO）在臉書粉絲專頁的直播中，封鎖「Taiwan can help」的留言，稍早官方證實是因為遭到網路攻擊，才會遮蔽「台灣」或「中國」等相關字眼，記者實測確實已可正常留言，但小熊維尼的英文名「Winnie The Pooh」仍無法留言。

世界衛生大會（WHA）議程進入第三天，儘管台灣不能如願以觀察員的身分參與其中，仍有數個友邦在會議中發言力挺，不過卻多次遭到會議主席的「善意提醒」，甚至在會議中直接切換友邦發言人的視訊畫面，為了就是不讓有關於台灣的言論在會議中被討論。不只在臉書，更有網友發現，就連推特相關挺台字眼，也在留言不久後「被消失」。

自從有網友發現WHO在臉書施行文字審查之後，便取巧使用帶圈字符打出另類的「Taiwan can help」字樣，就不會被刪留言，不只如此，更有人發現，在留言處打小熊維尼的英文名「Winnie The Pooh」也會無法發表留言，疑似與習進平相關的負面字眼也會遭到審查，不禁揶揄「WHO便成了CHO」。

▼WHO臉書留言實測。（圖／翻攝自Facebook／World Health Organization）

▲▼WHO臉書留言實測。（圖／翻攝自Facebook／World Health Organization）

不過，稍早WHO證實，因為臉書遭到以「Taiwan」為關鍵字的網路攻擊，才會在社交媒體增加過濾器阻擋「台灣」或「中國」等詞彙，而現在已經可以重新張貼台灣或中國等相關內容。記者在12日晚間10點實測，「Taiwan can help」確實可以留言成功，但「Winnie The Pooh」留言仍立刻被封鎖，出現紅色框框，無法送出。

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