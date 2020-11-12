「多具人類遺骸」被發現…墨西哥記者正要直播　突然被槍斃

▲媒體示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王致凱／綜合報導

墨西哥中部薩拉曼卡市（Salamanca）近日發現疑似犯罪受害者的人類遺骸，一名新聞記者10日在當地採訪此事時，竟在直播前一刻遭人開槍射殺，送醫後傷重不治。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，墨西哥國家檢察官辦公室表示，被害者是31歲的網路新聞媒體El Salmantino記者巴斯克斯（Israel Vázquez）。當局表示，目前已經組成專案小組調查這起命案，但尚未有任何嫌疑人被逮捕。

薩拉曼卡所屬的瓜納華托州（Guanajuato）州長羅德里奎茲（Diego Sinhue Rodríguez Vallejo）譴責犯下這起命案的兇手，薩拉曼卡市政府也對此表達遺憾，同時要求州政府和檢察總長立刻採取行動。

墨西哥新聞工作者以然成為世界上「最致命」的行業，根據保護記者委員會（CPJ）調查，這已經是墨西哥一個月內發生第三起針對記者的命案，而今年迄今已有9名新聞工作者死於非命。CPJ指出，光在去年全墨西哥就有11名新聞工作者遭謀殺，高居世界之冠；相比之下，2019年在敘利亞戰場則有7名記者死亡，數目相對較少。。

墨西哥當地治安糟糕，公權力不彰，CPJ墨西哥代表霍特森（Jan-Albert Hootsen）表示，除了部分情況外，墨西哥聯邦政府和州政府並沒有能力適當調查針對新聞工作者的罪案，犯罪者可以肆意對新聞界發動攻擊，而不必擔心被逮捕、起訴或定罪。

事實上，近年隨著「有罪不罰」的情況越來越常見，墨西哥的暴力犯罪情況也越來越嚴重。根據數據，墨西哥2019年共通報3.5萬起謀殺案，創下歷史新高紀錄；另一方面，2018年累積的刑事案件仍有93％尚未破案，其中許多都與販毒集團有關。

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