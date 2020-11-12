　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美「自由級」濱海戰艦頻故障　富比世：可能賣給台灣！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲2016年，「自由級」濱海戰艦「底特律號」抵達底特律時的畫面。(圖／達志影像／美聯社)

2016年，「自由級」濱海戰艦「底特律號」抵達底特律時的畫面。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

《富比世》雜誌網站9日報導，隨著因故障失去航行能力的「自由級」(LCS Freedom class)濱海戰艦「底特律號」(LCS 7,USS Detroit)被拖船拖回美國本土，美國海軍可能宣布「由由級」濱海戰艦的死刑。

報導中說，海軍作戰司令部司令吉爾迪上將、以及即將離任的海軍部長布雷斯韋特應該會利用總統大選導致的3個月政府空窗期，建議10艘已經服役的「自由級」濱海戰鬥艦立即全部退役，對另外正在建造中的6艘同級艦下達「停工令」，並建議加快建造新的、備受期待的「星座級」(FFG-62)護衛艦，同時購置一些更小型、更可靠的巡邏艇。

文章指出，「自由級」濱海戰鬥艦從誕生以來，注定就是一場災難。「自由號」(LCS1)在2010年時因海水滲透，毀壞了艦上的大型燃氣輪機。2013年部署到新加坡時，該艦多次因故失去動力。最後，2016年，該艦的柴油機嚴重受損，並導致一名指揮官喪生。

文章認為，新級別艦的第一艘艦表現不佳，情有可原，找出艦上的弱點對後續艦的改進非常有價值。但問題是，「自由級」濱海戰鬥艦的其他船隻也同樣存在問題。該級艦採用的發電機過於複雜，可靠性很差，多起故障都是因此造成的。相較之下，與之競爭的「獨立級」鋁製三體船濱海戰鬥艦，似乎問題正在有條不紊地解決。

目前有12艘「獨立級」濱海戰鬥艦在美國海軍中服役，並在太平洋地區表現出色，另外還有有7艘正在建造中。經過多年的努力，「自由級」濱海戰鬥艦仍無法擺脫災難性工程的命運。

2016年，第二艘「自由級」濱海戰鬥艦「沃思堡號」(USS Fort Worth，LCS 3)在新加坡碼頭擱淺了6個月，當時美國海軍試圖排除齒輪故障。2015年，第3艘「自由級」濱海戰鬥艦「密爾瓦基號」(USS Milwaukee，LCS 5)從威斯康辛州馬林內特(Marinette)造船廠出航時發生故障，被拖回母港。

第四艘「自由級」濱海戰鬥艦「底特律號」於2020年7月結束了為期4個月的禁毒部署，儘管有一點不引人注意，船長說，在巡航中，船員們成功克服了設備故障。顯然，這艘艦在9月份就重新部署有點太倉促了。它在10月下旬首次出現故障，遭受了災難性的聯動齒輪故障，並在11月份失去了所有動力，無法返回到佛羅里達州的梅波特港。這艘船徹底失去戰鬥力，需要拖到一個安全的避風港。

據稱，「底特律號」將之前所有3艘「自由級」船艦在一次航行中遇到的所有問題全部體現出來，簡直太不可思議了。「自由級」濱海戰鬥艦的故障接踵而至。2018年，第5艘「自由級」濱海戰艦「小石城號」(USS Little Rock，LCS 9)發生故障，最終在蒙特婁港擱淺了4個月。2019年，「比林斯號」(LCS-15)動力失靈，艦員失去對該艦的控制，在蒙特婁港與一艘停泊的船隻相撞。

文章稱，「自由級」濱海戰鬥艦自2008年開始服役。除了備受好評的洛克希德馬丁公司製造的戰鬥系統之外，「自由級」是一艘無法操作的艦船，是一場維修噩夢，所有在其上服役的人都存在安全危險。美國海軍的每個人都知道這一點，然而，海軍中沒有人有膽量去阻止這場海上災難。雖然海軍希望取消超重的「自由號」和損壞的「沃思堡號」，但現在是時候徹底取消這一表現不佳的計畫了。

文章說，現有的「自由級」戰艦可以很容易賣給任何其他需要這些艦船的盟友。例如沙烏地阿拉伯、希臘和台灣。台灣已經展示出能夠讓不靠譜的艦船繼續運作的高超技能，可能會成為剩餘「自由級」濱海戰鬥艦的另一個主要接受者。

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
快訊／Taiwan留言遭封鎖　世衛公開原因
台灣路上為什麼一堆休旅車？　內行人曝真相：開過後回不去了
皇家傳承牛肉麵「慘被出征」！評論刷一排1顆星　網怒聲援
吳宗憲妻挺過癌症...Sandy鬆口「媽媽現況」父母私下互動
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

福斯新聞：「死亡醫生」入選拜登防疫專家團隊！

賣台集團？拜登的「中國政策智囊團」　個個都是狠腳色

【營業秘密2】台灣「偵查保密令」獨步全球　防企業秘密二度外洩

國際火線／人人都愛法西斯，人人心中有川普

國際火線／為何挺川普？民主黨總統出賣中華民國血淚史

復仇者聯盟？紐時作家佛里曼：總統大選或引爆美國內戰

「抗疫隊長」佛奇：白宮疫情本可避免　印證疫情非騙局

美媒發文「要是拜登就職前掛了，怎麼辦」？激怒拜粉

乳不驚人死不休？艾爾蘭鮑德溫，把選戰貼紙當胸貼！

快訊／「我們開啟屏蔽功能」…Taiwan留言遭封鎖　世衛證實了！

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

黑人5個月嚐盡人情冷暖　不在意酸民留言...自虧：死豬不怕滾水燙

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

黃皓對男生撒嬌...蕭亞軒大翻白眼　「無辜大眼+嘟嘴」她融化：很可愛

館長愛犬「大雄」2小時剃毛工程 出動3助理+1獸醫...毛堆成小山！

快訊／「我們開啟屏蔽功能」…Taiwan留言遭封鎖　世衛證實了！

日本重返「單日確診1635例」破紀錄　8月以來最高…疫情急速擴大

快訊／偵察直升機在埃及墜毀釀7死 包括5名美國人

「多具人類遺骸」被發現…墨西哥記者正要直播　突然被槍斃

美「自由級」濱海戰艦頻故障　富比世：可能賣給台灣！

傳習近平「年底前訪韓」　南韓外交部透露計畫

分手被拒　韓國暴力男非法禁錮女友把她打到重傷

研究：大城市逾八成新冠感染，發生在這些地方…

神秘宗教血腥屠殺！他眼舌鼻全被割　「下體消失」慘死家門前

冷血養母等驗屍！重踹16月女嬰「腸胃破裂致死」　曾上節目曬母愛

勿露燃稻草與雜草　空品不良違者最高加重3.3倍罰鍰

新北三和國小附幼歡樂帶動唱　六股里銀髮長者心花朵朵開

肋骨根根分明「瘦成紙片」　奈及利亞動物園雄獅困水泥籠瀕死

快訊／「我們開啟屏蔽功能」…Taiwan留言遭封鎖　世衛證實了！

Selina 「放送美照」曝保養秘技　網讚：整個人瘦一大圈

皇家傳承牛肉麵網路訂單「被退1/3」　老闆發聲：自己敢吃才敢賣

擴展金融科技！　國泰金控與中國平安旗下「壹賬通」簽MOU

亞莉安娜「神預測」美國大選結果　LiSA《鬼滅》爆紅打破SMAP紀錄

痛失摯友朴智宣後堅強上工…　安英美「被鄭仁歌聲觸動」二度潰堤

迎黃金55喜　嘉藥首屆校友千歲宴登場

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

國際熱門新聞

印尼當紅女歌手「19秒性愛片外流」

和服正妹示範「束縛」　大學研討會挨罵

美民調網站「選舉結果變了」！RCP：拜登未當選

狼師畸戀學生　少年想自宮躲糾纏

23歲處男迎戰「6女裸體」驚呆求饒

華郵曝賓州造假選票是虛構被打臉

竄改「開獎程式」　他中「5次頭獎」爽領6.8億

WHO臉書封鎖「Taiwan can help」

年初公司僅4人！　最強獨角獸公司今估值「580億」

拜登挺台態度堅定　放低身段砍高層訪台次數「取悅中國」

川普拋234頁證詞　還有死人投票鐵證

美大選川普拿下阿拉斯加州 共和黨掌控參院50席

快訊／喬治亞州重新計票　川普開心狂喊：我們會贏！

喬治亞州宣布：將手工重新計票

更多熱門

相關新聞

美媒：濱海戰鬥艦還沒使用就過時

美媒：濱海戰鬥艦還沒使用就過時

美軍「自由」（USS Freedom, LCS-1）號濱海戰艦（LCS）因為引擎故障進廠維修了2年多左右，近期終於維護完畢重返艦隊。不過這艘在2008年就服役的首艘濱海戰艦卻陷入一個尷尬的窘境，那就是雖然已經回到海上開始任務，但是面對解放軍艦艇快速發展之際，自己早就成為過時的戰備了。

美軍自由級VS.解放軍054A！

美軍自由級VS.解放軍054A！

美對抗中俄　瀕海戰艦配反艦導彈

美對抗中俄　瀕海戰艦配反艦導彈

邀房峰輝訪航艦　美盼北京別誤判

邀房峰輝訪航艦　美盼北京別誤判

關鍵字：

自由級濱海戰艦底特律號LCS Freedom class

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

台大男學生宿舍上吊　破門驚見明顯死亡

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

馬友友音樂會「台下女觀眾告白」　竟是超大咖天后！

騎2年Gogoro！他曝「2原因」想換油車

買4份早餐回家目睹「妻兒遺體被抬出」　人夫崩潰嘶吼

快訊／簡廷芮懷孕了！

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

雙11包裹塞爆超商　店員眼神死

宅男把到正妹網婆　目睹本尊100公斤崩潰

獨／好市多北台中店開幕　5獨賣商品曝

獨／中壢清秀妹休學乞討原因曝

更多

最夯影音

更多
邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～
嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面