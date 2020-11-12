美「自由級」濱海戰艦頻故障　富比世：可能賣給台灣！

▲2016年，「自由級」濱海戰艦「底特律號」抵達底特律時的畫面。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

《富比世》雜誌網站9日報導，隨著因故障失去航行能力的「自由級」(LCS Freedom class)濱海戰艦「底特律號」(LCS 7,USS Detroit)被拖船拖回美國本土，美國海軍可能宣布「由由級」濱海戰艦的死刑。

報導中說，海軍作戰司令部司令吉爾迪上將、以及即將離任的海軍部長布雷斯韋特應該會利用總統大選導致的3個月政府空窗期，建議10艘已經服役的「自由級」濱海戰鬥艦立即全部退役，對另外正在建造中的6艘同級艦下達「停工令」，並建議加快建造新的、備受期待的「星座級」(FFG-62)護衛艦，同時購置一些更小型、更可靠的巡邏艇。

文章指出，「自由級」濱海戰鬥艦從誕生以來，注定就是一場災難。「自由號」(LCS1)在2010年時因海水滲透，毀壞了艦上的大型燃氣輪機。2013年部署到新加坡時，該艦多次因故失去動力。最後，2016年，該艦的柴油機嚴重受損，並導致一名指揮官喪生。

文章認為，新級別艦的第一艘艦表現不佳，情有可原，找出艦上的弱點對後續艦的改進非常有價值。但問題是，「自由級」濱海戰鬥艦的其他船隻也同樣存在問題。該級艦採用的發電機過於複雜，可靠性很差，多起故障都是因此造成的。相較之下，與之競爭的「獨立級」鋁製三體船濱海戰鬥艦，似乎問題正在有條不紊地解決。

目前有12艘「獨立級」濱海戰鬥艦在美國海軍中服役，並在太平洋地區表現出色，另外還有有7艘正在建造中。經過多年的努力，「自由級」濱海戰鬥艦仍無法擺脫災難性工程的命運。

2016年，第二艘「自由級」濱海戰鬥艦「沃思堡號」(USS Fort Worth，LCS 3)在新加坡碼頭擱淺了6個月，當時美國海軍試圖排除齒輪故障。2015年，第3艘「自由級」濱海戰鬥艦「密爾瓦基號」(USS Milwaukee，LCS 5)從威斯康辛州馬林內特(Marinette)造船廠出航時發生故障，被拖回母港。

第四艘「自由級」濱海戰鬥艦「底特律號」於2020年7月結束了為期4個月的禁毒部署，儘管有一點不引人注意，船長說，在巡航中，船員們成功克服了設備故障。顯然，這艘艦在9月份就重新部署有點太倉促了。它在10月下旬首次出現故障，遭受了災難性的聯動齒輪故障，並在11月份失去了所有動力，無法返回到佛羅里達州的梅波特港。這艘船徹底失去戰鬥力，需要拖到一個安全的避風港。

據稱，「底特律號」將之前所有3艘「自由級」船艦在一次航行中遇到的所有問題全部體現出來，簡直太不可思議了。「自由級」濱海戰鬥艦的故障接踵而至。2018年，第5艘「自由級」濱海戰艦「小石城號」(USS Little Rock，LCS 9)發生故障，最終在蒙特婁港擱淺了4個月。2019年，「比林斯號」(LCS-15)動力失靈，艦員失去對該艦的控制，在蒙特婁港與一艘停泊的船隻相撞。

文章稱，「自由級」濱海戰鬥艦自2008年開始服役。除了備受好評的洛克希德馬丁公司製造的戰鬥系統之外，「自由級」是一艘無法操作的艦船，是一場維修噩夢，所有在其上服役的人都存在安全危險。美國海軍的每個人都知道這一點，然而，海軍中沒有人有膽量去阻止這場海上災難。雖然海軍希望取消超重的「自由號」和損壞的「沃思堡號」，但現在是時候徹底取消這一表現不佳的計畫了。

文章說，現有的「自由級」戰艦可以很容易賣給任何其他需要這些艦船的盟友。例如沙烏地阿拉伯、希臘和台灣。台灣已經展示出能夠讓不靠譜的艦船繼續運作的高超技能，可能會成為剩餘「自由級」濱海戰鬥艦的另一個主要接受者。