神秘宗教血腥屠殺！他眼舌鼻全被割　「下體消失」慘死家門前

▲一名54歲獨居男子在距離家門口300公尺處被「儀式謀殺」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

肯亞中部穆拉雅鎮（Murang' a）一名54歲獨居男子在距離家門口300公尺處被殘忍殺害。他的屍體被發現時，全身已被肢解，喉嚨被割開，頭部被剝了皮，眼、耳、鼻、舌頭和生殖器都被割掉，甚至連眼珠也被挖走了。警方目前尚未鎖定兇手是誰，但他們認為，這起謀殺案帶有明顯的儀式色彩。

綜合《太陽報》和當地媒體《國家報》報導，驗屍報告指出，死者伽齊（Samuel Mungai Gachihi）的頭部有鈍器外傷，有可能是被擊倒後導致頭骨破裂；他的喉嚨隨後被割開，兇手也趁機摘走了他其他的器官。伽齊的同村村民表示，從他失蹤的身體部位可見，這應該是一場基於宗教目的的儀式殺人。

Horrific murder with marks of ritual killing https://t.co/jXtACoH8rt — Nation Africa (@NationAfrica) November 11, 2020

警方在犯罪現場還發現了一根鐵棒、香煙、3個沒用過的避孕套和鼻煙壺。當地的警察局長恩德加瓦（Ndegwa）表示，兇手很可能是死者熟識的人，他將伽齊引誘出房子後，對他痛下殺手。

警方認為，從犯案手法看來，這是一場精心策劃的殺戮，而且案件預計發生在晚上9點至11點間。死者鄰居證實了警方的猜測，因為他們在晚上9點半左右聽到這名男子尖叫了2聲。恩德加瓦指出，儘管現在警方仍未鎖定兇手是誰，但「我們正圍繞家族爭鬥、商業競爭、神秘主義和正常犯罪等可能性展開調查工作。」

伽齊的鄰居尼約（Moses Njau）是第一個目擊案發現場的人，他告訴媒體，血腥的現場讓他受到了嚴重的心理創傷，他現在必須定時去看心理諮詢師才行，「這是我72年來在這個世界上遇到最可怕的景象，我還能保持清醒真是個奇跡」。

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