跨國虐童集團涉案近830件　非洲以外全染指！幼保員竟是最大匹狼

▲澳洲破獲跨國虐童犯罪集團，涉及的虐童案件竟超過800多起。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／綜合報導

澳洲警方11日宣布，破獲以澳洲為中心的跨國虐童犯罪集團，與美國、加拿大、亞洲、歐洲以及紐西蘭有關聯的16名男性嫌疑人遭拘留於澳洲的數個城市，集團近幾個月共涉及了將近830項性侵、虐待兒童與散播犯罪影像的指控，目前查出至少有46名受害兒童，年齡介於16個月到15歲之間。

根據美聯社報導，澳洲警方11日表示，美國當局資助的非營利組織2月向澳洲警方提供初步線索稱，澳洲人口最多的新南威爾斯州（New South Wales）有人上傳虐童相關的網路內容，循線調查後，才揭露了以澳洲為中心的跨國大型虐童犯罪集團，共16位男性嫌犯目前拘留於澳洲數個城市，被指控多達828項虐待、性侵兒童與散佈相關非法內容的罪行。

經調查人員確認，已知的46名受害者年齡介於16個月到15歲之間，嫌犯年齡則落在20歲到48歲不等，分別從事兒童照護工作、殘疾人士協助工作、兒童足球教練、超市員工以及廚師等不同職業。其中被捕的3名男子涉及虐童內容相關的18宗案件，現已轉介至美國，另外128件則轉介到加拿大、亞洲、歐洲與紐西蘭當局進行調查。

警方透露，集團一名27歲男子利用兒童保育員的工作與私下的「欺騙手段」接觸了30名兒童，隨後又把這些照片分享給了他的伴侶。這名男子被指控犯有300多項罪行，包含性侵害10歲以下兒童、猥褻16歲以下兒童等，預計將於1月接受法庭審判。警方補充，從2月開始調查以來，每次逮捕與發出逮捕令都在過程中發現了更多的犯罪嫌疑人以及更多待拯救的受虐兒童。

澳洲聯邦警察助理專員高夫（Justine Gough）表示，嫌犯利用一般網路與暗網 （dark web）分享資訊，本案是一起非常大型的調查，而任何孩子都不應該遭受他們信任的人的虐待與暴力，無論是家庭成員、保育員還是足球教練，「令人悲傷和心碎的是，這就是澳洲受害者遭受虐待的真實情況。 」

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