福斯新聞：「死亡醫生」入選拜登防疫專家團隊！

▲2009年3月，伊曼紐爾在華府參加一項醫學會議時的畫面。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

被美國多家主流媒體宣布贏得總統大選的前副總統拜登，已開始為他的新冠防疫專家團隊 物色人選。但其中一位被相中的防疫顧問，卻被「福斯新聞」網站爆出曾說過類似「人活到75歲就不值得再活下去」這樣的話。「福斯新聞」還在報導的小標題中特別註明：「拜登已經77歲了」。

這位引發爭議的專家伊曼紐爾(Ezekiel Emanuel)，是賓夕法尼亞大學「醫療倫理與政策學院」的主席，也曾在美國衛生部轄下的研究機構任職。《華盛頓郵報》等主流媒體指出，拜登之所以會挑選包括伊曼紐爾在內的這些專家，是為了更有效的應對疫情。

伊曼紐爾在「歐巴馬健保」醫療改革期間提出過的一些意見，曾在美國社會引發過爭議。一些媒體甚至給他取了個「死亡醫生」(Dr.Death)的外號。

親川普的「福斯新聞」更發現，伊曼紐爾在2014年一篇題為《為什麼我希望75歲時死》的文章中，曾寫下一段相當有爭議的話：「對於我們大多數人來說，到了75歲，人的創造性、思維活力和生產力就已經所剩無幾了。」伊曼紐爾認為，在面臨這種狀態之前「恰好去世」，也是一種「幸福」。隨後，「福斯新聞」在報導中點出這麼一個事實：「拜登今年77歲了。」

由於川普及其支持者在大選中一直拿拜登的高齡、疑似老人癡呆、頻頻口誤等事情來說嘴，伊曼紐爾上述對年長者的論斷如今就格外惹人注意。因此，「福斯新聞」這則報導被許多美國網友視為對拜登哭疫團隊的狠狠「打臉」。

▲「福斯新聞」在報導中補了一槍：「拜登今年77歲了。」（圖／翻攝自福斯新聞網站)