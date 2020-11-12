冷血養母等驗屍！重踹16月女嬰「腸胃破裂致死」　曾上節目曬母愛

▲南韓一名出生16個月的嬰童，遭養母虐打致死，身體多處骨折、腸胃破裂。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓發生極其冷血的虐嬰案，一名出生僅16個月的女嬰被首爾33歲的張姓婦女領養，原本外界期待女嬰未來能在幸福美滿的家庭中成長，且教育電視台還在10月初中秋連休時播放採訪母女倆慶生的紀錄片，未料1個多月後女嬰慘遭養母重擊腹部導致腸胃破裂，頭蓋骨、肋骨、鎖骨、腿骨發生骨折，送醫後仍宣告不治，張婦冷血的手機通聯記錄也一一曝光。

綜合韓媒《朝鮮日報》、《中央日報》，南韓教育電視台EBC於10月1日播放專門採訪領養家庭的紀錄片節目「某個平凡的家庭」（어느 평범한 가족，暫譯），片中張婦抱著今年2月領養來的女嬰，替女嬰吹熄生日蛋糕上的蠟燭，喊著「生日快樂，要健康喔！」，營造出和樂融融的家庭氣氛，原本大家以為女嬰終於能有個愛護她的家庭，未料卻是通往鬼門關的不幸開端！

其實有觀眾就在節目播送後發現，影片裡的女嬰早就有受虐的跡象，女嬰的額頭出現吸管直徑大小的暗紅瘀傷，皮膚也開始發黑。

在節目播出後的12天，也就是10月13日，張婦所居住社區公寓大樓的鄰居抱怨，聽到巨型物體重擊地板的聲音長達4、5次，於是只好到張婦家門前按鈴抗議；張婦開門後先向鄰居致歉，然而不久後卻打電話向托兒所請假，表示要帶女嬰看醫生，同時向出門上班的丈夫傳訊息問道，「要不要帶（女嬰）去看醫生啊？稍微做做樣子。」

等了許久，張婦首先接送自己的親生女兒前往托兒所上課，之後才姍姍來遲回到家，抱著女嬰於該日上午10時25分前往首爾市陽川區木洞的一間醫院治療，女嬰到院時已停止心跳，經過6個小時治療後仍回天乏術，院方發現女嬰身上多處骨折，懷疑遭到虐待，於是向警方報案。

到院後，張婦還拿出手機向醫師播放女嬰的影片，表示女嬰明明直到該日早晨還仍十分健康、活潑；不過根據該影像，當時張婦不斷催促女嬰「快點過來」，然而女嬰卻嚇到邊走邊哭。

根據《MBC News》報導，張婦其實早已有親生女兒，今年2月為了給女兒添一個妹妹陪伴，才決定領養女嬰，未料僅過1個月就現出原形，僅因女嬰不太喜歡吃嬰兒食品。

張婦從3月初起便將女嬰獨自放在家中4個小時，或是家族外出用餐時將女嬰獨自放在車上、地下停車場數個小時，經警方調查確認的類似案例就高達16次，至7月時更將女嬰放在推車，重擊電梯牆壁，或是用手抓住女嬰頸部虐打，被監視器拍下。

警方調閱通聯紀錄後發現，女嬰送醫死亡當天，張婦還向親友傳訊息道，「祈禱驗屍結果能令人滿意」；女嬰死亡隔日，更邀左鄰右舍團購，女嬰死亡似乎事不關己。

國家科學搜查研究院的驗屍報告顯示，女嬰死於外力重擊導致的腹部損傷，此外頭骨、肋骨、鎖骨、腿骨等身體各處出現骨折與傷口。然而早從5月起，張婦便曾被檢舉虐嬰至少3次，警方到現場察看時未發現明顯徵兆，竟又將女嬰交還張婦。

首爾陽川警察署9日完成事件報告調查書後聲請拘提張婦，昨（12）日首爾南部地方法院認為張婦有逃亡串證之虞，於是簽下拘提令狀。

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