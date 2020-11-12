「拜登沒有贏」賓州勝選遭撤回…影片瘋傳！　民調公司急回應

▲網路上訛傳民調網站「真清晰政治」撤回拜登贏下賓州的消息。圖為賓州選務人員清點郵寄投票。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國總統大選仍在計票中，民主黨人拜登目前獲得290張選舉人票，幾乎篤定當選。但社群網站近日瘋傳的一段影片宣稱，政治新聞與民調網站「真清晰政治」（RealClearPolitics）撤回了「拜登在賓州勝選」的消息，如此一來，選舉人票未達270票門檻，無法宣布勝選。《路透社》事實查核小組指出，上述消息是錯誤的。

美國保守派人士佛朗奇（Gary Franchi）10日在YouTube頻道「下一個新聞網」（The Next News Network）上傳影片宣傳此事，還引述川普前特別顧問邦迪（Pam Bondi）的推文做為證據。他說，這意味著拜登不再擁有足夠選舉人票，贏得大選。

影片接著被分享到臉書上，貼文內容寫道「頭條快訊！全世界都應該看看這個。潮流趨勢正在逆轉。川普正在崛起」，並且獲得3200個讚。

經過查證以後，「真清晰政治」並沒有撤回拜登在賓州勝利的消息，事實上，該機構至今仍未宣布賓州大選結果。根據其官方網站2020年美國總統大選開票地圖，亞利桑那州、喬治亞州、北卡州與賓州都仍是灰色，代表結果尚未出爐。

據悉，邦迪事後刪除貼文。在推特宣傳此說法的還有川普律師朱利安尼（Rudy Giuliani）與前白宮新聞秘書長史派瑟（Sean Spicer），但僅後者稍晚發布更正說明。

「真清晰政治」主席貝文（Tom Bevan）表示，朱利安尼的推特是「錯誤的」，「我們從未宣布賓州結果，什麼事情都沒有改變」。華盛頓分社社長卡農（Carl Cannon）也說，「我們對於賓州（大選結果）沒有做出任何改變。朱利安尼可能是從某人的臆測中得到這個想法的，我們完全不清楚」。

根據《路透社》10日報導，賓州開票進度來到98％，拜登以4.5萬票的優勢暫居領先。

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