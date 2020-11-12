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足球式回旋踢！帥歐巴持手機「擊昏女友洩憤」　只因不願給看手機

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▲▼男子將女友強壓在地下街地板上狠打，只因對方不願讓看手機。（圖／翻攝自Youtube）

▲男子將女友強壓在地下街地板上狠打，只因對方不願讓看手機。（圖／翻攝自Youtube）

記者羅翊宬／編譯

南韓釜山地下街近日爆發一起情侶互毆事件！男子不斷對女友拳打腳踢，直到女友倒地後仍不罷休，拿起手機瘋狂搧對方巴掌，最後還宛如踢足球般巧妙使出迴旋踢，見女友倒地無反應後仍狠心離場。事後網友公開該段監視器影像，震驚南韓社會。而男子在調查時坦承，是因為女友不願讓看手機對話內容，才憤而出手。

根據韓媒《News1》報導，監視器影像顯示，該案發生於本月7日凌晨1時13分，20多歲男子與30多歲女子為情侶關係。

當時雙方來到釜山市北區德川站地下街，疑似因女方不願讓男方看手機對話記錄而開始爭執，起初女方先動手推男方，還用手掌重擊男方臉部，頓時遭到反擊，接著女方伸腿狠踹男方，雙方你來我往，接著男方重擊女方，將女方壓在地上猛打，還用手機重捶女友頭部，最後還用踢足球的方式重踢女友頭部，一走了之。

警方隨後趕到現場，女方表示不願對男方提告，之後便自行回家。

▼雙方互毆的監視器影像在網路上曝光

隨著該段監視器影像在網路上急速流竄，警方於10日開始展開搜查，先後傳喚男方與女方接受調查。警方認定男子在事發時使用的智慧型手機為犯案工具，因此以特殊暴行嫌疑立案。

目前女方的身體狀況仍不樂觀，因此警方決定延後女方的調查時程。

警方表示，在網路上散佈監視器影像為對雙方的2度傷害，因此研擬重懲散佈者。

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