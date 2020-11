川普陣營拋234頁「舞弊證詞」　6成選票簽名相同、過世也能投票

記者張方瑀/編譯

▲白宮新聞發言人麥肯內妮(Kayleigh McEnany)。(圖/路透)



麥肯內妮(Kayleigh McEnany)11日接受《福斯新聞》主持人漢尼提(Sean Hannity)訪問時,拿出一份厚達234頁的法律文件指出,韋恩郡有一批選票中60%的簽名都相同,還有35張沒有相應選民紀錄的選票,「不管如何,這些選票全都被計算上了,還有一名婦人表示,他兒子明明就過世了,但不知為何還是有投票紀錄。」

"We keep hearing the drumbeat of 'where is the evidence?' Right here, Sean.



234 pages of sworn affidavits. These are real people, real allegations, signed with notarys that are alleging the following..."@KayleighMcEnany discusses evidence of voter fraud with @SeanHannity. pic.twitter.com/ZFqRre7Src