川普陣營拋234頁「舞弊證詞」　6成選票簽名相同、過世也能投票

記者張方瑀／編譯
白宮新聞發言人麥肯內妮日前在《福斯新聞》接受訪問時，拿出厚達234頁的法律文件指出，這裡面寫滿密西根州韋恩郡（Wayne County）的選舉舞弊證據，該郡其中一批選票中，有60％的簽名都相同，甚至還有居民表示，她的兒子明明就過世了，卻還是有投票紀錄。
▲白宮新聞發言人麥肯內妮（Kayleigh McEnany）。（圖／路透）
麥肯內妮（Kayleigh McEnany）11日接受《福斯新聞》主持人漢尼提（Sean Hannity）訪問時，拿出一份厚達234頁的法律文件指出，韋恩郡有一批選票中60％的簽名都相同，還有35張沒有相應選民紀錄的選票，「不管如何，這些選票全都被計算上了，還有一名婦人表示，他兒子明明就過世了，但不知為何還是有投票紀錄。」
"We keep hearing the drumbeat of 'where is the evidence?' Right here, Sean.— Washington Examiner (@dcexaminer) November 11, 2020
234 pages of sworn affidavits. These are real people, real allegations, signed with notarys that are alleging the following..."@KayleighMcEnany discusses evidence of voter fraud with @SeanHannity. pic.twitter.com/ZFqRre7Src
麥肯內妮說，這全都是來自韋恩郡居民的指控證詞，「我們一直聽到大家要我們找出證據，就在這裡，234頁的證詞，這裡面全部都是真實存在的人、真實的指控，還有公證人的簽名。」她痛批這只是冰山一角，任何關心計票系統透明度和完整性的人，都應該希望這些事情能夠被找出來。
事實上，麥肯內妮10日在共和黨全委會的競選活動中，大聲疾呼「所有合法選票要被清點，所有非法選票都該被丟掉」。當時她才講到一半，就立刻被《福斯新聞》主播卡夫托（Neil Cavuto）切掉畫面；卡夫托當時表示，「我覺得我們必須講清楚，除非她有更多證據支持這個論點，否則我不能讓這繼續播出。」
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