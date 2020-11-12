囚犯挖地道「頭破地磚」…小洞11人接連鑽出！　巴西3個月27人越獄

▲巴西打破地磚逃獄。（圖／翻攝自YouTube／Diário do Sudoeste）



記者張方瑀／綜合報導

巴西又傳出囚犯越獄事件，有11人沿著事先挖好的隧道逃脫，而他們逃獄的畫面也全被監視器錄了下來。只見在一條防火巷中，突然有一人頭手並用的「破磚」而出，接著一個拉一個，通通從地下的小洞鑽出來逃跑。

根據《今日俄羅斯》（RT）報導，巴西憲兵證實10日上午巴拉那州（Parana）帕圖布蘭庫公共監獄（Pato Branco Public Prison）共有11名囚犯逃脫。他們在監獄內挖掘隧道，連到附近一家醫療中心的下水道，再打破地面磚塊逃出，而全程也都被監視器拍了下來。

▲巴西11名囚犯沿著地道越獄。（圖／翻攝自YouTube／Diário do Sudoeste）



憲兵隊長班傑明（Guido Benjamin）表示，這些囚犯穿著一般日常服裝逃獄，且逃出後又有車輛接應，表示監獄內外都有共犯，目前他們已抓回其中5人，還有另外6人在逃。

巴西大大小小越獄事件層出不窮，8月時才有16名囚犯同樣沿著自行挖掘的地道逃跑，也僅有5人被抓回。在2017年時還曾發生91名囚犯集體越獄，當時部分囚犯先假裝鬥毆發生衝突，轉移監獄守衛的注意後，其他囚犯趁機利用事先挖好的30公尺地道逃跑。