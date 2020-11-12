23歲還是處男！他迎戰「6女裸體」直接驚呆　搖頭摀臉狂求饒

▲英國一名23歲男子仍保有處子之身，一次看見6名女性的裸體，震撼不已。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳美依／編譯

來自英國梅德斯通（Maidstone）的布萊恩（Brian Chau Rodriguez AIH）今年23歲，依然保有處子之身。他參加相親實境秀「裸體吸引力」（Naked Attraction）時，一次看見6名女性參賽者的裸體與性器官，實在太過震撼，忍不住開口要求中場休息，暫停一下。

在「裸體吸引力」中，參賽者必須展示全裸形象，根據性伴侶要求與眼前的赤裸身體，挑選約會對象。主持人安娜（Anna Richardson）發現布萊恩陷入異常沉默，關心地問，「你還好嗎，布萊恩？你看起來快要暈倒了」。布萊恩手摀著臉，一直搖頭，「我很抱歉，我需要一點時間」，接著轉身離場。

布萊恩在主持人安撫下，才能夠繼續錄製節目。他之後挑選喬琪（Georgie）成為約會對象，但兩人之後卻變成很好的朋友，所以他至今仍未破處。

"I feel like I grew up a bit in that moment, seeing vaginas for the first time." 由 The Sun 發佈於 2020年11月11日 星期三

根據《太陽報》，布萊恩事後坦承那是自己第一次看見女性性器官，儘管氣氛愉快，情緒卻很複雜，「我只是需要幾秒鐘來整理思緒。我知道該是時候喘口氣了」。但是，他很開心自己堅持下去，「我覺得自己在那一刻似乎長大了一點」。

布萊恩不是完全沒有經驗，以前曾和女孩接吻或被「種草莓」，但也承認受到朋友影響，「（朋友）不是每個人都有經驗，但許多人都已經做過了，而我常常覺得無法參與這個話題」。他比較喜歡老派浪漫，對於交友軟體沒興趣，希望透過這個節目「探索可能性，釋放自己內心的緊張與壓抑，踏出舒適圈」。

布萊恩如今認為單身生活不是什麼羞恥的事情，「處子之身沒有錯，而且我對此感到自豪。雖然話是這麼說，但貞操從來就不是一種選擇，只是還沒有發生！」



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