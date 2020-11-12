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開嗆南韓「要缺席」！日相菅義偉官邸接見南韓官員...3度拍桌大笑

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▲▼南韓國家情報院長朴智元結束出訪日本行程，返抵南韓仁川國際機場。（圖／達志影像）

▲南韓國家情報院長朴智元結束出訪日本行程，返抵南韓仁川國際機場。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓國家情報院長朴智元（박지원）8日抵達日本東京成田機場，昨（11）日返抵南韓仁川機場，結束4天3夜訪日行程，期間拜會自民黨幹事長二階俊博，並在首相官邸停留25分鐘，會晤日本首相菅義偉，雙方在恢復日韓正常外交關係上達成共識，討論二戰朝鮮籍非法徵用勞工、北韓（朝鮮）綁架日本公民議題，並協商今年「中日韓領導人會議」由南韓當任主席國之相關細節。

朴智元表示，菅義偉談論時給人印象親切。

根據日媒《NHK》，菅義偉對於朴智元在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間冒著風險訪日表示相當歡迎，在日人遭北韓綁架議題上，盼能尋求日韓兩國緊密合作，強調日韓、日美韓關係之重要性，同時在二戰朝鮮及非法徵用勞工之議題上，期盼南韓能提出具體解決方針。

根據《富士新聞網》，菅義偉企盼南韓能夠締造讓雙方外交關係回歸正常的契機。

根據《韓聯社》，朴智元也向菅義偉口頭傳達總統文在寅期盼韓日關係回歸正常之強烈意志，並透露已就二戰朝鮮籍非法徵用勞工之議題上向日方充分傳達南韓立場，表示若韓日雙方持續緊密對話，將能解決雙方矛盾與紛爭。

▲▼日本首相菅義偉。（圖／達志影像）

▲日本首相菅義偉。（圖／達志影像）

朴智元向菅義偉表示，透過國家情報院的翻譯，能有幸拜讀菅義偉的著作《政治家的覺悟》；而菅義偉也親自在著書上簽名，雙方表示「與有榮焉」。

南韓大法院（最高法院）先前曾於2018年10月首度判決日本企業須賠償二戰時遭到非法強徵的朝鮮籍勞工，並決定扣押日本製鐵在南韓境內資產，之後更將步上「現金化」出售程序，成為日韓貿易戰的導火線；對此，日本政府指控南韓此舉違反國際法，向南韓政府放話，若未解決相關爭議，不排除菅義偉將缺席今年由南韓主持的「中日韓領導人會議」。

當朴智元於會晤過程中問及此事，菅義偉採取迂迴戰術避談，「這是我和（南韓）總統之間互相商議的問題。」

對於菅義偉是否會於年內出席「中日韓領導人會議」，朴智元表示相當樂觀；若菅義偉決定出席，將會與文在寅舉行就任首相以來的首場日韓峰會。

▲94歲的韓國徵用工案受害者李春植（Lee Chun-sik，音譯）2018年10月30日來到首爾最高法院外抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲94歲朝鮮籍徵用工案受害者李春植2018年10月30日來到大法院外抗議。（圖／達志影像／美聯社）

不過一反日本與南韓之間的緊張氣氛，朴智元事後透露，此次與菅義偉的會談過程氣氛相當融洽，在談及瑞輝新冠疫苗具有90%以上功效時，菅義偉甚至3度拍桌大笑，還親自在著書上簽名，與先前不苟言笑的態度相對比。

據悉，日本國家安全保障局長北村滋、日本情報機關內閣調查室首長瀧澤裕昭、外務省亞洲大洋洲局局長瀧崎成樹也參與菅義偉與朴智元的會談。

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