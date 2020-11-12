竄改「開獎程式」！他中「5次頭獎」爽領6.8億　被拍到買彩券露餡了

▲美國發生樂透公司的主管靠「作弊」中了5次頭獎事件。（圖／達志影像）

實習記者劉佩婷／綜合報導

美國多州郡樂透安全總監埃迪·蒂普頓（Eddie Tipton），利用職務之便在開獎系統中安裝「控制程式」，提升中獎機率，讓他在6年內中了高達2400萬美元（約新台幤6.8億元）的獎金，東窗事發後，被判入監25年。

根據《Indy Star》報導，埃迪是美國多州彩票協會（Multi-State Lottery Association）的安全主管，主要是負責抽獎程序的程式開發編寫與系統維護。但他自2010年起，便在開獎系統中偷偷植入「控制程式」，使自己可以操控一些比較受歡迎的中獎號碼，將中獎機率從500萬分之一提高到200萬分之一，然後再告訴弟弟與親友們，到各州購買指定數字的彩券。果然，他在6年內，就在科羅拉多州，威斯康星州，愛荷華州，堪薩斯州和俄克拉荷馬州中了5個大獎，總額高達2400萬美元。

▲埃迪爽領6.8億元獎金。（圖／美聯社）

不過，不知何原因，埃迪的親友團在愛荷華州中了1650萬美元（約新台幣4.7億元）頭獎，卻一直沒去領獎，彩券公司於是查看中獎者資料，意外從商店的監視器中看到埃迪購買樂透的身影，原以為埃迪只是違反樂透協會禁止員工購買彩券的規定，但經追查，卻發現他擅自修改開獎系統，詐領彩券獎金，整個「作弊」事件才曝光。

▲埃迪被監視器拍下購買彩券。（圖／翻攝自Jason Clayworth推特）

埃迪在2017年因詐欺罪被判入獄25年，但由於他的「作弊」導致上萬民眾損失投注金，彩券公司因此必須負責賠償。