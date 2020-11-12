　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴西總統公開「歧視同性戀」　嗆：別像個娘砲國家整天論防疫！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張寧倢／綜合報導

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）於10日在總統府發言，對世界各國不斷談論新冠肺炎防疫表達抱怨，卻使用了歧視同性戀的汙辱性字眼，引發批評者的強烈抗議。根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，巴西目前有570萬人確診、約16.3萬人死亡，是疫情第3嚴重的國家，僅次於美國與印度。

根據《每日郵報》報導，巴西總統波索納洛10日表示，現在所有人談論的都是流行病，我們需要停止這種行為，雖然對死亡真的感到非常遺憾，但總有一天我們都會死去，「逃避現實是沒有用的，我們不能再當個像娘砲的國家了（葡萄牙文maricas，英文譯為f*got）。」用詞涉及歧視缺乏男性氣質的男同性戀與變性人，引發批評者抗議。

 ▲▼波索納洛對於拜登在辯論會上提到亞馬遜森林火災一事相當感冒。（圖／路透社）

▲波索納洛對於拜登在辯論會上提到亞馬遜森林火災一事相當感冒。（圖／路透社）

報導指出，波索納洛時常公開認同川普言論，且他與俄羅斯總統普丁、中國國家主席習近平等國家元首一樣，都沒有對拜登傳達祝賀，更在演說中暗示性的抨擊拜登復育亞馬遜雨林的政策，「最近一位重要的總統候選人說，如果我不撲滅亞馬遜地區的野火，他就會對巴西實施貿易制裁。」

波索納洛接著表示，處理這種事情光靠外交手段是行不通的，「你得有火藥，不一定要使用它，但他們必須知道你有。」此外，當他提到旅遊業問題時又再次使用了「f*g」的類似侮辱性字眼。巴西眾議院院長瑪雅（Rodrigo Maia）就在推特批評，在「火藥」與「f*gs」之間，我們已經有超過16萬人死於新冠肺炎。

報導提到，儘管巴西已有570萬例確診，極右翼的波索納洛仍一再對疫情輕描淡寫。中國藥廠疫苗在巴西進行最後階段人體試驗，卻在9日傳出1名志願受試者死亡的消息後暫停試驗，波索納洛對此還沾沾自喜地稱，自己又獲得了一次勝利。另一方面，巴西政府已於11日宣布，案例死因與疫苗無關，將恢復疫苗實驗的進行。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►鍋寶料理之王不沾鍋！少油好健康、不沾好清洗

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
雲林碗粿爸急喊：勿捐款！　要讓孩子知道「不能靠伸手活」
《K歌情人》休葛蘭確診新冠肺炎！聞垃圾桶「眼球脹大3倍」
阿姨我不想努力了！冒牌007騙走美魔女4000萬
史上最慘雙十一！　大陸互聯網4巨頭「2天蒸發2兆」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

福斯新聞：「死亡醫生」入選拜登防疫專家團隊！

烏克蘭總統染新冠今入院！　傳政府高層接連中鏢

足球式回旋踢！帥歐巴持手機「擊昏女友洩憤」　只因不願給看手機

「拜登沒有贏」賓州勝選遭撤回…影片瘋傳！　民調公司急回應

東協峰會今開幕　越南國家主席阮富仲籲確立東協疫後定位

拜登將躍白宮享榮華　杭特7千萬「急甩脫衣舞情人」私生女遭切割

川普陣營拋234頁「舞弊證詞」　6成選票簽名相同、過世也能投票

巴西總統公開「歧視同性戀」　嗆：別像個娘砲國家整天論防疫！

毒害南韓染新冠！新天地89歲教主李萬熙「獲保釋」：入獄生不如死

竄改「開獎程式」！他中「5次頭獎」爽領6.8億　被拍到買彩券露餡了

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

5歲童愛看手機「1天最多盯6hrs」　雙眼有結石！醫：小孩揉眼是警訊

黑人5個月嚐盡人情冷暖　不在意酸民留言...自虧：死豬不怕滾水燙

館長愛犬「大雄」2小時剃毛工程 出動3助理+1獸醫...毛堆成小山！

福斯新聞：「死亡醫生」入選拜登防疫專家團隊！

烏克蘭總統染新冠今入院！　傳政府高層接連中鏢

足球式回旋踢！帥歐巴持手機「擊昏女友洩憤」　只因不願給看手機

「拜登沒有贏」賓州勝選遭撤回…影片瘋傳！　民調公司急回應

東協峰會今開幕　越南國家主席阮富仲籲確立東協疫後定位

拜登將躍白宮享榮華　杭特7千萬「急甩脫衣舞情人」私生女遭切割

川普陣營拋234頁「舞弊證詞」　6成選票簽名相同、過世也能投票

巴西總統公開「歧視同性戀」　嗆：別像個娘砲國家整天論防疫！

毒害南韓染新冠！新天地89歲教主李萬熙「獲保釋」：入獄生不如死

竄改「開獎程式」！他中「5次頭獎」爽領6.8億　被拍到買彩券露餡了

「幽靈車王」勞斯萊斯Ghost 2千萬起降臨！首度出現台灣專屬套件

沙鹿鬧區停車格「新增4倍」今動工　盧秀燕：後年中啟用繁榮地方

指責中國涉港問題　汪文斌：這些少數國家沒道理也沒資格

無畏外界批評　艾德華茲：第幾順位中選都全力以赴

台鐵「斷軌事件」懲處出爐！局長與8主管記過　吹哨者不懲罰

永和19歲重考生走進捷運站…狂拍女子裙底還傷她雙腿：我要紓壓

破局主因曝光！林全嘆：不想為疫苗賺錢，也不想為疫苗虧錢

浩子鋪紅毯自備人形立牌　風一吹⋯籃籃「抱它」險落海

Sandy曝《2分之一強》收攤原因　「收到通知」節目停播

特斯拉賣閃電酒　二手空瓶比飛天茅台還貴　

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

國際熱門新聞

狼師畸戀學生　少年想自宮躲糾纏

和服正妹示範「束縛」　大學研討會挨罵

印尼當紅女歌手「19秒性愛片外流」

美民調網站「選舉結果變了」！RCP：拜登未當選

華郵曝賓州造假選票是虛構被打臉

WHO臉書封鎖「Taiwan can help」

年初公司僅4人！　最強獨角獸公司今估值「580億」

竄改「開獎程式」　他中「5次頭獎」爽領6.8億

拜登挺台態度堅定　放低身段砍高層訪台次數「取悅中國」

美大選川普拿下阿拉斯加州 共和黨掌控參院50席

23歲處男迎戰「6女裸體」驚呆求饒

快訊／喬治亞州重新計票　川普開心狂喊：我們會贏！

喬治亞州宣布：將手工重新計票

艾爾蘭鮑德溫，把選戰貼紙當胸貼

更多熱門

相關新聞

杭特7千萬急甩脫衣舞情人&私生女

杭特7千萬急甩脫衣舞情人&私生女

川普的孫女娜歐蜜（Naomi Biden）在美國當地時間7日發布了一張拜登在得知勝選時後被孫輩簇擁的溫馨照片，不過照片中獨缺一人，那就是拜登次子杭特的私生女納薇（Navy Joan Roberts）。納薇的存在一直都是拜登家族中「不能說的秘密」，因為他們將其視為一種恥辱，而且不承認她的身世。

陳時中想當新冠疫苗受試者　資格待評估

陳時中想當新冠疫苗受試者　資格待評估

毒害南韓染新冠！新天地教主李萬熙「獲保釋」

毒害南韓染新冠！新天地教主李萬熙「獲保釋」

增5例境外移入全是印尼移工

增5例境外移入全是印尼移工

8天新增21例　指揮中心14時說明

8天新增21例　指揮中心14時說明

關鍵字：

巴西新冠肺炎COVID-19世界疫情中國科興SinovacCoronavac疫苗美國拜登

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

台大男學生宿舍上吊　破門驚見明顯死亡

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

騎2年Gogoro！他曝「2原因」想換油車

快訊／簡廷芮懷孕了！

雙11包裹塞爆超商　店員眼神死

宅男把到正妹網婆　目睹本尊100公斤崩潰

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

青青綠帽男友出面道歉！最氣放火是第2次去

獨／好市多北台中店開幕　5獨賣商品曝

買4份早餐回家目睹「妻兒遺體被抬出」　人夫崩潰嘶吼

邵雨薇爆已認：吳慷仁是男友！

更多

最夯影音

更多
邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～
嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面