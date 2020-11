視訊會議「手摸下體狂動」！《紐約客》作家自慰片流出　下場出爐

▲圖賓2018年在紐約參加一場藝文活動時的留影。(圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合外電報導

美國知名律師、法律分析師圖賓(Jeffrey Toobin)擔任《紐約客》(New Yorker)的特約撰稿作家長達27年,他10月竟在一場視訊會議上自慰,並於本月11日正式遭到開除。

CNN、《衛報》引述多名知情人士說法報導,圖賓10月參與《紐約客》與《紐約公共電台》(WNYC)的Zoom會議時突然開始自慰,因此暴露身體,但此舉似乎起因於同時進行的另外一場視訊,而非故意讓同事目睹一切。

此事爆發後,60歲的圖賓立刻遭到停職。他發布聲明表示,當時以為視訊鏡頭早已關閉,「我犯了一個尷尬愚蠢的錯誤,以為自己在鏡頭之外。我對於我的妻子、家庭、朋友與同事表達歉意」。

《紐約客》於11日宣布,正式開除圖賓。其母公司康泰納仕(Condé Nast)人資長鄧肯(Stan Duncan)也致信員工表示,「我們對於圖賓的調查已經完成,根據結果,他不再與公司有所關聯」,承諾認真看待工作場所的問題,並致力維護彼此尊重的職場環境。

圖賓稍後也在推特上證實遭到開除,「我將永遠深愛這個雜誌,思念我的同事,並且希望持續拜讀他們的作品」。

I was fired today by @NewYorker after 27 years as a Staff Writer. I will always love the magazine, will miss my colleagues, and will look forward to reading their work.