視訊會議「手摸下體狂動」！《紐約客》作家自慰片流出　下場出爐

▲圖賓2018年在紐約參加一場藝文活動時的留影。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

美國知名律師、法律分析師圖賓（Jeffrey Toobin）擔任《紐約客》（New Yorker）的特約撰稿作家長達27年，他10月竟在一場視訊會議上自慰，並於本月11日正式遭到開除。

CNN、《衛報》引述多名知情人士說法報導，圖賓10月參與《紐約客》與《紐約公共電台》（WNYC）的Zoom會議時突然開始自慰，因此暴露身體，但此舉似乎起因於同時進行的另外一場視訊，而非故意讓同事目睹一切。

此事爆發後，60歲的圖賓立刻遭到停職。他發布聲明表示，當時以為視訊鏡頭早已關閉，「我犯了一個尷尬愚蠢的錯誤，以為自己在鏡頭之外。我對於我的妻子、家庭、朋友與同事表達歉意」。

《紐約客》於11日宣布，正式開除圖賓。其母公司康泰納仕（Condé Nast）人資長鄧肯（Stan Duncan）也致信員工表示，「我們對於圖賓的調查已經完成，根據結果，他不再與公司有所關聯」，承諾認真看待工作場所的問題，並致力維護彼此尊重的職場環境。

圖賓稍後也在推特上證實遭到開除，「我將永遠深愛這個雜誌，思念我的同事，並且希望持續拜讀他們的作品」。

I was fired today by @NewYorker after 27 years as a Staff Writer. I will always love the magazine, will miss my colleagues, and will look forward to reading their work. — Jeffrey Toobin (@JeffreyToobin) November 11, 2020

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