最快今年底宣布！川普計畫參選2024總統　第一步開口挺她留任

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

美國總統川普11日支持共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）留任，這可能是川普宣布2024年競選美國總統的第一步。消息指出，川普已告知盟友正在考慮相關計畫，最快會在今年底之前，正式對外宣布。

路透報導，民主黨總統候選人拜登現已獲得超過7700萬張選票，遠超過川普拿到的7200萬張選票，且在選舉人票方面，拜登也以290票的優勢，領先川普的217票。依據一般情況，敗選總統並不會左右共和黨全國委員會選出下一任主席，但川普已透過推特表示，全力支持麥克丹尼爾繼續擔任主席一職。

I am pleased to announce that I have given my full support and endorsement to Ronna McDaniel to continue heading the Republican National Committee (RNC). With 72 MILLION votes, we received more votes than any sitting President in U.S. history - and we will win! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2020

內部人士透露，川普已告知盟友，計畫在2024年競選總統，且可能年底之前對外宣布。此前，曾任川普白宮幕僚長的駐北愛爾蘭特使穆瓦尼（Mick Mulvaney）也認為，川普此次大選若失利，外界很有可能會在2024或2028年的選舉中再次看到他的身影。

文中提及，共和黨內已有多人考慮參選2024年總統大選，包括現任副總統彭斯。依據美國主流媒體預測，拜登將成為美國第46任總統，但與此同時，川普也在多個搖擺州針對選舉結果發起一系列法律戰，主張本屆選選存在舞弊行為。高層幕僚透露，儘管川普可能接受計票結果，但也絕對不會認輸。

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