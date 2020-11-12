嬰慘遭活埋「小臉全是泥」！農地冒出白嫩手腳　當地人嚇傻急營救

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記者詹雅婷／編譯

印度北阿坎德邦一名新生兒被活埋在當地農田當中，直到來到田裡幹活的人開始工作後，這才發現孩子的身影。當時孩子身上全是泥土、碎石，露出右腳、右手，全身一動也不動，所幸最終成功獲救緊急送醫，目前身體狀況穩定。

太陽報報導，事發於北阿坎德邦的卡蒂馬城鎮，當地人照常來到農田幹活，但卻突然撇到眼前的土地上，有個孩子被埋在泥土裡，一群人當場嚇得驚慌失措。當時孩子臉部、頭髮沾滿泥巴，大部分的身體都被一層土覆蓋，躺在深度不深的「小墳墓」裡，露出右手、右腿，全身一動也不動。

在場人士見狀趕緊上前營救，男男女女上前把孩子圍住，並拿出一塊布包裹該名棄嬰，藉此提供一定程度的保暖及保護，也有人伸手擦拭孩子的嘴部。最終，孩子被送往當地醫院緊急接受治療，身體狀況現已穩定。但文中並未提及孩子父母相關細節，且事件發生時間點仍有待釐清。

事實上，這並不是印度首度發生活埋新生兒的案例。2019年10月，一名女嬰遭到活埋土中，據傳她的父母傾向有個男孩，所以才選擇拋棄。

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