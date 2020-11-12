和服正妹示範「18禁束縛」…30分鐘直播全公開　日大學研討會挨罵

▲由束縛大師和真人模特兒親自示範。（圖／翻攝自YouTube／MayerReal）



記者張方瑀／綜合外電報導

日本京都大學10月底時舉辦了一場「學術」研討會，主題卻是圍繞在「束縛」上，現場除了有緊縛大師蒞臨指導之外，還有真人模特兒親自示範緊縛術，當天內容全程在YouTube頻道直播。結果消息曝光後引來各界撻伐，該校也已經將束縛影片從YouTube撤除。

▲日本京都大學束縛研討會。（圖／翻攝自YouTube／MayerReal）



根據NHK報導，京都大學文學研究科10月24日舉辦了一場以「束縛」為主題的研討會，由出口康夫教授主持，同時邀請緊縛師「Hajime Kinoko」親自透過穿著和服的真人模特兒進行示範。當天約有80人出席，而長達30分鐘的束縛示範也全程在YouTube頻道直播，點擊率超過50萬次。

▲日本京都大學束縛研討會。（圖／翻攝自YouTube／MayerReal）



不過，消息曝光後各界罵聲不斷，看過影片的網友紛紛痛批，「這完全是輕視女性」、「這確定是學術嗎？」結果京都大學最終在5日將影片撤下，並發出聲明向感到不適的人致歉。

主辦方則向NHK表示，在國內外「束縛」都被認為是現代藝術的新潮流，是可以作為表演藝術進行展演，但也虛心接受各界意見。